Il giudice reintegra un autista Amazon

Un delegato sindacale che lavora come autista per la società Tdu srl nell’appalto Amazon del magazzino di Calderara è stato reintegrato dopo il tentativo dell’azienda di licenziarlo. È quanto fa sapere la Filt Cgil Bologna. Il sindacato spiega che il lavoratore era stato colpito da procedimento disciplinare con sospensione cautelare in ragione di una presunta segnalazione di un cliente Amazon. "Secondo la segnalazione, il cliente era stato destinatario di una minaccia grave da parte di un autista durante la consegna di un pacco. Tuttavia, il procedimento disciplinare non riportava copia della segnalazione, ma solamente una sintesi". Dopo una verifica effettuata dal sindacato, "è emerso che la segnalazione era riferita a un autista con tratti somatici diversi dal delegato. Inoltre, la lamentela del cliente riportava il numero di targa del furgone che non corrisponde affatto a quello utilizzato dal delegato sindacale". Il sindacato fa sapere di aver chiesto un incontro ad Amazon per un confronto su quanto avvenuto.