Il Goldoni di Lavia: "Il mio mondo in scena"

Lavia, è vero che in questo nuovo spettacolo lei a 82 anni affronta ogni sera un incontro di boxe? Lui sorride: "Ma no, mi picchio con un altro vecchio. Ce le diamo inutilmente ma di santa ragione. Il mio personaggio, il ricco mercante Filiberto, si scontra con il finanziere Riccardo". Lavia è da domani a domenica al Duse protagonista e regista di una commedia di Carlo Goldoni scarsamente rappresentata, Un curioso accidente, che prevede in scena, oltre a lui e a Federica Di Martino, un nutrito cast di attori. Si tratta di un testo molto strano che vede il consueto intrigo amoroso goldoniano ambientato addirittura in Olanda durante la guerra dei sette anni. Monsieur Filiberto vive con una figlia da maritare e una cameriera (ugualmente da maritare) in una casa tranquilla dove piovono due soldati francesi sconfitti e... Una scena sbilenca, due pianoforti, il camerino di un vecchio attore e molte sedie: è questo lo spazio nel quale il regista, fra rimandi alla commedia dell’arte e pirandellismi, ambienta la vicenda, accogliendo anche una parte del pubblico in palcoscenico. La commedia è stata un cavallo di battaglia di un grande interprete goldoniano del passato come Cesco Baseggio.

Lavia, come mai ha scelto proprio questo testo?

"È una commedia che mi frullava in testa da parecchi anni perché inconsueta. È insolita l’ambientazione olandese durante quello che potremmo definire il primo vero conflitto mondiale provocato da supremazie commerciali. Goldoni, in questa storia d’amore divertente, accenna velatamente, sempre con ironia e distacco, a motivi davvero particolari. Non a caso Voltaire lo ha definito il primo illuminista della storia".

Ha voluto una scenografia in disfacimento. Perché?

"Perché quello che metto in scena rappresenta il mio mondo. Ho scritto una canzone nella quale dico che il teatro è un atto misterioso dove l’inizio porta sempre a noi. Il pubblico sa la metà delle cose che vede e spera di essere sorpreso. Per questo accolgo gente sul palcoscenico: sono soprattutto i ragazzi a essere contenti e a vedere il teatro al contrario".

La protagonista femminile è Giannina, la figlia di Filiberto: lei può essere in qualche modo paragonata alla Mirandolina della ‘Locandiera’?

"Forse sì. Sono le donne di Goldoni, coloro che prendo in mano la situazione e cambiano il mondo. Questo è un paradigma dell’illuminismo, è la società che si rigenera".

Dopo aver lavorato per anni nel teatro pubblico, ora dirige una compagnia privata. Come si trova?

"Non cambia nulla per me, lavoro allo stesso modo e come sono capace. Mia nonna diceva che le vie dell’inferno sono lastricate di buone intenzioni e quindi si cerca sempre di allestire gli spettacoli nel miglior modo possibile".

Si definisce vetero-espressionista. In che senso?

"Non è una questione legata al mio stile. Diciamo che quella è una terminologia dell’anima".