Il governo all’attacco: "La Regione ha 600 milioni. Spieghi come li ha spesi"

"In quest’ultimo decennio l’Emilia-Romagna ha avuto assegnati dai Governi di Roma 594.567.679 euro soltanto per la lotta contro il dissesto idrogeologico. Ma cosa è stato fatto?". In queste parole del ministro Nello Musumeci c’è tutto lo scontro amministrativo e politico tra il governo di centrodestra e la Regione Emilia-Romagna di centrosinistra. Dove tra due mesi si vota per rinnovarne la guida. Una tensione latente da tempo, rinfocolata ieri con il ping pong a distanza tra il ministro della Protezione civile e la presidente facente funzione, Irene Priolo. "È stato fatto tutto il possibile", ha detto Priolo, ieri chiamata anche dal presidente Sergio Mattarella che le ha espresso "vicinanza in un momento difficile, con un grazie ai soccorritori". Musumeci invece non si è detto d’accordo con la presidente. "Se la Regione potesse fare lo sforzo di farci sapere quante di questa risorse sono state spese, se ci facesse la cortesia di dirci quali sono i territori più vulnerabili, quali sono quelli sui quali bisogna intervenire, in un rapporto di reciproca e leale collaborazione, noi da Roma potremmo programmare ulteriori interventi in regime ordinario".

Le parole del ministro sono state irrobustite da quelle di Elena Ugolini, candidata civica sostenuta dal centrodestra alle prossime elezioni. "Si sono rotti gli argini negli stessi punti del 2023, dovunque: non è accettabile. Gli stessi argini, le stesse famiglie, tutto uguale. Occorre cambiare il metodo: non possiamo più rimandare".

A dichiarare anche Michele de Pascale, candidato alla Regione per il centrosinistra, sindaco di Ravenna e in trincea con la tuta dalla Protezione civile: "Da Musumeci una conferenza stampa politica, quando me ne sono accorto ho spento la tv e sono tornato a lavorare sull’alluvione. Appena finita l’emergenza risponderò a tutte le stupidaggini che hanno ripetuto in queste ore". Infine Elly Schlein (Pd): "Sciacallaggio senza precedenti per fini elettorali".