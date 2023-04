Il governo in piazza per il 25 aprile Bernini al Sacrario: "Festa di unità"

Ci sarà anche Anna Maria Bernini (nella foto in alto), ministra bolognese dell’Università del governo Meloni, alle celebrazioni del 25 aprile che prenderanno vita stamattina, come tutti gli anni, in piazza Maggiore. Bernini parteciperà alle 10.15 all’alzabandiera con picchetto militare d’onore e alla deposizione di una corona al Sacrario dei Caduti Partigiani, in piazza Nettuno. "Il 25 aprile non ha un colore politico, non appartiene a un partito, ma al popolo italiano – ha dichiarato la ministra –. È la festa della libertà come disse nel suo appassionato discorso a Onna il presidente Silvio Berlusconi. Parole pronunciate per la prima volta da un uomo di centrodestra, che aveva vissuto gli anni terribili della guerra, e che aveva deciso di contribuire alla vita politica anche per difendere valori di pace e democrazia. Il 25 aprile non può che essere per tutti noi soprattutto un sentimento e al tempo stesso un impegno. Deve essere una festa unificante, non divisiva". Alla commemorazione di piazza Maggiore parteciperanno anche il sindaco Matteo Lepore, Anna Cocchi (presidente provinciale Anpi), il governatore Stefano Bonaccini e Giovanni Maria Flick, presidente emerito della Corte costituzionale. Sempre in città, quest’anno il 25 aprile riveste una particolare importanza per l’Istituto Parri: si incrocia infatti con il 6esimo anniversario della sua fondazione e con l’inizio ideale di un’altra celebrazione che durerà per due anni, quella dell’80esimo anniversario della Resistenza. Quindi spazio a ‘Call for movies! Proiezioni pubbliche resistenti’, con ingresso gratuito e attività per bambini. Per tutto il giorno sarà possibile visitare l’Istituto su richiesta e saranno allestite due mostre gratuite: Volti partigiani, un breve racconto su alcuni momenti cardine della lotta di Liberazione di sei partigiani bolognesi corredato da materiali multimediali, e Resistenza! Cinema! Manifesto!, il risultato di un workshop di poster-design.

Fuori dalla città, ha ovviamente una grande importanza la commemorazione a Monte Sole, si parte a Marzabotto (Sacrario dei Caduti), alle 9.30, con la deposizione di corone. Alle 10.45 a San Martino di Monte Sole si terranno invece gli interventi istituzionali. Partecipano tra gli altri i rappresentanti dell’Anpi, la sindaca Valentina Cuppi, l’assessore regionale e coordinatore delle segretaria nazionale Pd, Igor Taruffi, e il giornalista e scrittore Marco Damilano, oltre a Orlando Amodeo, il medico soccorritore della tragedia dei migranti a Cutro. Ma il 25 aprile sarà anche ‘derby’ sull’Ucraina. C’è chi come +Europa, Psi, Azione e Italia Viva sarà oggi con un sit-in alla scalinata del Pincio, alle 16, per esprimere sostegno alla resistenza degli ucraini, paragonata a quella dei partigiani italiani. La stessa idea di base spinge il Nodo sociale antifascista, che dà appuntamento per le 10 in piazza dell’Unità. I Cristiani Radicali invece si troveranno alle 12 davanti al murale di Irma Bandiera in via Turati, è lì che si svolgerà una preghiera aperta a tutti, "in memoria dei patrioti che hanno dato la vita per liberare l’Italia". Aprirà un messaggio del cardinale Matteo Zuppi.

Paolo Rosato