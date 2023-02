"Il governo intervenga"

Il governo entri in campo per rilanciare Industria Italiana Autobus, ex BredaMenariniBus. A invocarla, i sindacati Fiom-Cgil, Uilm-Uil e Fim-Cisl dopo la commissione consiliare lavoro. "Nonostante il portafoglio ordini non sia mai stato cosi pieno", spiegano, restano difficoltà legate "alla liquidità economica, che va deliberata dai soci: Invitalia, Leonardo e Karsan". Entro "il 13 febbraio, quando il Cda delibererà ricapitalizzazione dell’azienda e investimenti". Così poi il sindaco Lepore: "Il Ministero dell’Economia eviti danni irreparabili a reputazione e continuità aziendale".