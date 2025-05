Il Gran Ballo in piazza. Carducci

Oggi pomeriggio alle 18 in piazza Carducci torna il Gran Ballo dell’Unità d’Italia, curato da 8cento Aps, in collaborazione con il Museo civico del Risorgimento. La rievocazione storica, dal titolo Questa sera grande spettacolo, farà conoscere la cultura e l’arte circense dell’Ottocento. Andrea Acciai vestirà i panni di Natale Guillaume, uno dei fratelli Guillaume che ha contribuito allo sviluppo dell’arte circense in Italia tra il 1845 e il 1865. Lo spettacolo metterà in scena artisti e performance realizzati a Bologna e ricostruiti in base a documenti di archivio messi a disposizione dalla biblioteca del Museo civico del Risorgimento. Alle 18, la piazza si animerà di musiche e di colori con i cento danzatori di 8cento APS, in abiti storici, alternandosi a numeri di acrobati, funamboli e numerosi artisti. La regia è di Alessia Branchi. Sempre oggi il Museo del Risorgimento resterà aperto fino alle 21, con ingresso gratuito a partire dalle 15.30.