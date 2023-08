Il Gran Reno in rosa: si proietta Barbie Questa sera al Gran Reno di Bologna, il film di Greta Gerwig "Barbie e il suo mondo in rosa" sarà proiettato per la rassegna patrocinata da Comune di Casalecchio e Fondazione Cineteca. Biglietti a 7€ (8€ online). 5€ con l'app 'Io&Gran Reno' entro le 20.