Il grande calcio femminile al Comunale

E’ sempre più rosa il calcio a Castel San Pietro. Dopo il recente annuncio della Libertas Castel San Pietro dell’avvio del progetto di calcio femminile con tanto di ‘tour’ nelle scuole del capoluogo e di altri comuni del circondario, la società castellana si appresta a ospitare nella sua ‘casa’, il Comunale, un evento di eccezionale richiamo per il calcio al femminile. Oggi alle 12, con ‘replica’ martedì, scenderanno infatti in campo le ragazze partecipanti al girone di qualificazione per l’Europeo Under 19, girone che comprende Bielorussia, Svezia e Slovacchia oltre alle nostre baby-azzurre. A Castel San Pietro a sfidarsi oggi saranno le nazionali di Svezia e Bielorussia, mentre martedì sarà di nuovo in campo la Bielorussia ma questa volta opposta alla Slovacchia; l’Italia giocherà invece le sue due partite del girone al "Valentino Mazzola" di Santarcangelo di Romagna.