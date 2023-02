Il grande cinema, con gli occhi di Marcello

di Angelo Varni Franca Faldini è ricordata per essere stata la giovanissima e amorevole compagna degli ultimi quindici anni di vita di Totò. Ma, in realtà, negli oltre ottant’anni della sua vita (è scomparsa nel 2016) fu pure attrice di qualche breve notorietà, anche nord-americana, e soprattutto feconda scrittrice, abile traduttrice e prolifica ed acuta giornalista. A lei si devono, tra l’altro, scritti a quattro mani con Goffredo Fofi, i fondamentali tre tomi dell’’Avventurosa storia del cinema italiano’, dove scorrono le interpretazioni, i commenti, le analisi dalle origini alla stagione d’oro del cinema italiano fino agli anni Sessanta. Il tutto documentato proprio dalle interviste realizzate da Franca ai maggiori protagonisti di quelle vicende, attori, registi, sceneggiatori, produttori, operatori, dove le considerazioni di carattere tecnico si animano del rapporto con lo scorrere del reale, che proprio la complessità della rappresentazione cinematografica riesce sempre a riproporre. Queste voci sono ora conservate, in oltre 500 audiocassette, nello straordinario archivio della Cineteca, permettendo di riascoltare le riflessioni spontaneamente offerte alla stimolante curiosità dell’intervistatrice da un’ insuperabile galleria di personaggi, da Rossellini, Monicelli, Leone, a, fra i tanti, Volonté, Zavattini, Fellini, Magnani, Sandrelli, per ricordarne solo alcuni. Tra essi, non poteva, certo, mancare Marcello Mastroianni, le cui considerazioni...