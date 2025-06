Il grande cuore degli imprenditori, nuovo van per disabili

Un nuovo mezzo dedicato ai trasporti sociali a Crevalcore. È stato inaugurato nei giorni scorsi alla presenza del sindaco Marco Martelli. "Un sentito grazie – dice il Comune – agli imprenditori del territorio per il prezioso contributo alla raccolta fondi che ha permesso la donazione di un Fiat Doblò attrezzato, consegnato in piazza Malpighi. Il veicolo, nell’ambito del progetto ‘Mobilità garantita’, promosso dal Comune con Pmg Italia Spa, rappresenta un supporto concreto alla comunità. Anche grazie a questo gesto potremo continuare a garantire servizi essenziali alle persone più fragili".

Sull’entrata in servizio del nuovo pulmino interviene il sindaco di Crevalcore, Marco Martelli: "Naturalmente sono molto contento dell’arrivo del pulmino. Tuttavia, al di là dei mezzi, registriamo sempre più difficoltà a ‘reclutare’ volontari che possano guidare i mezzi o fare da accompagnatori. E questa situazione diventerà un problema. Perché ci sono tanti casi di cittadini che necessitano visite, terapie e controlli negli ospedali o nei poliambulatori o nei centri sanitari dislocati. E non sempre i parenti possono accompagnare queste persone. Dunque occorre rivolgersi ai trasporti sociali. Ma se mancano poi gli autisti o gli accompagnatori non si potrà fornire un numero alto di servizi. Nell’occasione ringrazio l’Auser per il lavoro straordinario che quotidianamente svolge in questo settore".

Il Comune, aderendo al progetto ‘Mobilità garantita’, ha l’obiettivo di mantenere, anche per i prossimi anni, la continuità del servizio di mobilità sociale a favore di persone anziane e persone con disabilità. Il progetto prevede la raccolta di sponsorizzazione da parte di imprese che intendono pubblicizzare la propria attività, finalizzata alla consegna di un automezzo appositamente attrezzato per il trasporto di persone con fragilità così da consentire la continuità del servizio.

p. l. t.