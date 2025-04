Il grande cuore dei cittadini. Ecografo donato all’ospedale

Un nuovo ecografo di ultima generazione per l’ospedale di Vergato. L’inaugurazione dello strumento, donato dalla Fondazione onlus Per la Vita, si è svolta ieri mattina. Presenti alla cerimonia Anna Maria Petrini, direttrice generale dell’Ausl Bologna; Maurizio Fabbri, presidente dell’assemblea legislativa Emilia-Romagna; Michele Meschi, direttore sanitario Ausl; Valentina Solfrini, direttrice del distretto socio sanitario Appennino e numerosi amministratori del territorio.

A fare gli onori di casa è stato Giuseppe Argentieri, sindaco di Vergato e presidente del distretto Appennino che, prima dell’inaugurazione ha condotto gli ospiti in visita alla struttura ospedaliera. "Siamo grati alla Fondazione onlus per la Vita – dichiara Argentieri – e ai volontari che si spendono nella gestione dell’emporio solidale. Ringrazio la direzione Ausl per l’attenzione e la vicinanza al territorio montano". Il nuovo ecografo è costato 35mila euro, interamente provenienti dalle donazioni dei cittadini attraverso la gestione dell’emporio solidale. Il ‘negozio’ si trova in piazza Capitani della Montagna, in un fondo concesso gratuitamente da Emil Banca. Nello spazio associativo vengono esposti oggetti donati dai cittadini che possono essere ‘ri-acquistati’ attraverso piccole offerte, variabili tra 1 e 5 euro.

"Dal 2010 – racconta il vice presidente di Onlus Per la Vita, Paolo Mingarelli – abbiamo finanziato l’acquisto di attrezzature sanitarie per un importo di oltre 700mila euro. Un modo concreto di contribuire al benessere della comunità di cui siamo orgogliosi. Il merito è soprattutto delle 10-12 volontarie che tengono aperto l’emporio per quattro giorni alla settimana".

f. m.