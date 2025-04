Il grande cuore delle farmacie

Prosegue l’impegno di S.F.E.R.A., realtà che gestisce 21 farmacie comunali nelle province di Bologna e Ravenna, a sostegno dell’attivo tessuto associazionistico del territorio. Dopo un paio di contributi elargiti a Castel San Pietro Terme, infatti, la lente d’ingrandimento del cda della società con sede a Imola si è posizionata su Medicina dove opera quotidianamente l’associazione Amici dei pompieri di Medicina ODV.

Un contributo di 3.200 euro, in arrivo dall’1% degli incassi da banco dei tre punti vendita del gruppo presenti in area medicinese nel corso di una campagna di raccolta fondi sviluppata nel periodo natalizio 2024, per supportare un presidio di emergenza e sicurezza strategico nelle logistiche del territorio.

L’associazione Amici dei pompieri di Medicina ODV, infatti, è nata con l’obiettivo di sostenere e valorizzare l’attività del distaccamento dei vigili del fuoco volontari ‘E. Amadesi’ della città contribuendo all’efficienza e all’operatività nel servizio di soccorso tecnico urgente a beneficio della comunità.