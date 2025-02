Il grande cuore dell’Osteria calcio

Una donazione di 500 euro alla parrocchia e all’associazione Edu In-Formazione Bologna. È un gesto di generosità nei confronti di due realtà, quello fatto dalla società Ac Calcio Osteria Grande, che sabato ha ospitato nella sua sede Don Luca, parroco di Osteria Grande, e Gianni Grassi, presidente di Edu In-Formazione Bologna, per offrire loro "un piccolo contributo per le vostre attività preziose e fondamentali che da anni svolgete sul territorio", sono state le parole della dirigenza all’atto della consegna del contributo nell’incontro che è poi proseguito anche allo scopo di "approfondire possibili impegni orientati a sostenere le fragilità". Come sottolinea il presidente della società biancoblù Claudio D’Amato: "Vogliamo sempre più intensificare i rapporti con le associazioni che operano sul nostro territorio".

c. b.