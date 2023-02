Il grande Dalla incarna la Music Valley

Lucio Dalla ha cantato la sua Bologna, ne è stato interprete, ha contribuito a renderla ancora più conosciuta ed è stato ricambiato dalla gente comune e dalle istituzioni. Ora per gli 80 anni dalla nascita, Bologna ha messo in piedi un grande show di celebrazioni che va dai concerti, al conio di un francobollo, alle manifestazioni sportive, ai concorsi per giovani promesse della musica. Ed è anche vero che se Lucio il Grande è stato uno dei più raffinati artisti di queste terre, ci ricorda anche che l’Emilia-Romagna non è solo la Valle dei motori, ma è anche la Music Valley. Qui sono nati artisticamente e fisicamente, alcuni dei musicisti e dei cantautori di prima fila. L’elenco è lungo. Basta ricordare Vasco Rossi, i Nomadi, l’Equipe 84, gli Stadio, Samuele Bersani, Cesare Cremonini, l’inossidabile Gianni Morandi, Luciano Pavarotti, Ligabue, Zucchero, Luca Carboni, Nek, Andrea Mingardi, Paolo Mengoli, i Casadei (altro genere) in Romagna. Motor Valley è diventato un brand, ma anche la Music Valley potrebbe diventarlo. Pensate a un museo interattivo che racconti la storia degli artisti di casa nostra con musica, video, la storia delle band, le vite private, i grandi concerti live. Se fossi un tour operator, dopo aver mandato i turisti sulle Due Torri, alla Ferrari e alla Lamborghini, li spedirei al Museo della musica che sarebbe perfetto nel centro di Bologna. Dove non si perde neanche un bambino (Lucio Dalla dixit).

mail: [email protected]