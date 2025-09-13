Il grande freddo. Lepore e Piantedosi insieme al Pilastro. Ma il patto è una chimera

Qualcuno l’ha già ribattezzato il ’grande freddo’ quello tra il sindaco Matteo Lepore e il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Oggi, dopo giorni di scontri politici, con dure interviste (con bordate) da ambo le parti su Qn-Carlino, pare difficile che la distanza si ridurrà. E il famoso patto sulla sicurezza, da siglare in un giorno simbolico, prima o dopo l’inaugurazione della caserma dei Carabinieri del Pilastro, pare dai rumors della vigilia che non sarà firmato. Salvo colpi di scena dell’ultimo minuto (le vie della politica, si sa, sono quasi infinite), la lunga giornata di ieri non è terminata con un’intesa, nonostante il lavoro di diplomazia degli scherpa del Viminale e del Comune, tra telefonate e trattative. Morale: il pacchetto di misure per la sicurezza di Bologna proposte da Piantedosi, poi ’corrette’ da Lepore, difficilmente oggi porterà la firma di ministro e sindaco. Troppe le distanze, troppo lontane le visioni. In sindacalese si direbbe che in campo ci sono "due piattaforme diverse". Dopo la proposta di Piantedosi di un Cpr per gli spacciatori e la proroga delle zone rosse, Lepore ha risposto praticamente picche, sottolineando che le "zone rosse non bastano" e dire che "i Cpr non si fanno per colpa dei Comuni è offensivo", ricordando come "il miliardo speso in Albania dal governo poteva essere dato alle grandi città per combattere la criminalità".

Unico punto su cui Piantedosi e Lepore si sono trovati d’accordo è la necessità di più agenti e mezzi, con un posto di polizia in Bolognina, ma anche su questo il ministro non ha mancato di pungere il sindaco che "prima di rispondere formalmente su queste proposte, ha trasformato questa mia iniziativa in una sua richiesta". Il modello Bologna sulla sicurezza da esportare come progetto pilota anche nelle altre città, insomma, per ora sembra una chimera. Ciò nonostante, Potere al Popolo Bologna oggi alle 14.30 organizza sotto la Prefettura un flash mob e poi una conferenza stampa contestando un eventuale patto tra "parenti-serpenti". Non è escluso, comunque, che il ministro e il sindaco, oggi entrambi presenti alle 16 in via Tommaso Casini per l’inaugurazione della nuova Stazione Carabinieri Bologna Pilastro, alla fine trovino un momento (anche informale) per confrontarsi. Di sicuro fino a ieri sera non erano segnati altri appuntamenti in agenda oltre al momento istituzionale. Si vedrà.

Unica certezza: la presenza di entrambi alla nuova caserma intitolata ai carabinieri Medaglia d’Oro al Valor Civile, Otello Stefanini, Andrea Moneta e Mauro Mitilini, uccisi 34 anni fa durante un servizio notturno di vigilanza dalla “Banda della Uno bianca”.

Al taglio del nastro ufficiale dell’edificio di via Casini, realizzato dal Comune, nell’ambito di un programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, oltre a Lepore e Piantedosi, anche Salvatore Luongo, comandante generale dell’Arma dei Carabinieri, il generale Ettore Bramato, comandante provinciale dei carabinieri, e i familiari delle vittime.