Il grande palcoscenico. Sfilano i personaggi del mondo della cultura

De CupertinisUn viaggio attraverso la storia, l’informazione, la cultura. In ogni sua forma e bellezza. È quello che il Carlino oggi ha alle sue spalle e, parallelamente, anche davanti a sé, in un percorso che incrocia passato e futuro. Un percorso che ieri sera ha sì riavvolto il nastro, per ricordare le antiche radici dalla sua nascita, nel lontano marzo del 1885, ma che ha saputo guardare anche alle sfide di oggi e di domani.

Ma soprattutto un viaggio partecipato, con tanti volti e sorrisi che ieri hanno costellato Palazzo Re Enzo per l’occasione, come l’assessore Daniele Del Pozzo, il professore di UniPegaso Tommaso Guerini, Daniele Caracchi (con la figlia Stella) di Fondazione Dalla, l’illustratore Davide Bonazzi che ha realizzato la copertina per il nostro speciale dei 140 anni, il direttore dell’Antoniano Giampaolo Cavalli, Antonio Danieli di Fondazione Golinelli, il rettore del Collegio di Spagna Juan José Gutierrez, il sovrintendente del Comunale Fulvio Macciardi, l’ex rettore dell’Alma Mater Ivano Dionigi, Graziano Uliani, fondatore del Porretta Soul Festival, il mondo della tv con Luigi Ferretti di 7 Gold e quello del Carnevale di Cento con la presenza del patron Ivano Manservisi.

Una serata che ha rinsaldato ulteriormente il legame tra il quotidiano e il territorio in cui opera, e dove tantissimi ospiti hanno così riempito le sale, per condividere insieme riflessioni, ricordi e festeggiare insieme l’importante traguardo dei 140 anni: c’è chi si ferma per fare una foto con il logo, chi ricorda alcune delle pagine a cui è più affezionato e chi, in occasione della serata, rincontra vecchi amici e nuove conoscenze per condividere e celebrare un momento speciale insieme.

"Il Carlino, insieme alla città di Bologna e a Lucio, fanno parte della nostra storia – racconta Daniele Caracchi della Fondazione Lucio Dalla, presente ieri per l’occasione –. Tanti i ricordi: il giornale a mezzanotte era un’abitudine irrinunciabile". Sul palco, infine, anche il piccolo coro dell’Antoniano che ha allietato gli ospiti con alcuni dei più grandi successi della nostra infanzia.