"Il grande sogno di Roberto Calasso"

È la prima volta in Italia che un gruppo di lettura affronta l’intero testamento librario di Roberto Calasso, ovvero quegli undici volumi che, seguendo il filo di un’unica opera senza nome, conducono in un mondo dove convivono, nel segno dell’intelligenza e dello stupore, letteratura e filosofia, mito e scienza. Oggi alle 18 si ritrova per la seconda volta alla libreria Zanichelli il drappello di una trentina di persone (studenti e lettori forti ma non solo) che una volta al mese fino a maggio esplorerà, appunto attraverso letture e laboratori, questo prezioso arcipelago. La partecipazione è libera e gratuita. Calasso, scomparso il 21 luglio 2021 all’età di 80, è stato uno dei giganti della cultura italiana del Dopoguerra: scrittore, saggista, direttore editoriale della casa Adelphi ha imposto una visione moderna, colta e anticonvenzionale dell’universo letterario grazie a uno stile, una qualità di scrittura e una capacità di approfondimento personalissimi. Ora, grazie a Librerie Coop e nell’ambito del Patto per la lettura, si può dunque compiere un viaggio in questa sorta di letteratura assoluta: a settembre si è partiti con La rovina di Kash, il primo libro scritto da Calasso quasi per un impulso incontrollabile, oggi si parla de Le nozze di Cadmo e Armonia. E poi via via le altre opere in ordine cronologico fino a La tavoletta dei destini: undici libri scritti in 40 anni. Ideatrice dell’iniziativa e coordinatrice degli incontri è Lorenza Lullini, docente di letteratura al liceo Minghetti e appassionata studiosa di questo intellettuale. "I gruppi di lettura tematici – spiega – sono abbastanza rari e io da tempo accarezzavo l’idea del progetto. È una sfida".

Professoressa, Calasso voleva che ognuno di questi libri fosse autosufficiente e leggibile come un tutto, pur intrecciato con gli altri. È così?

"Lui sapeva unire in maniera concreta Baudelaire, Kafka e i miti greci in una visione unitaria e, costruendo una simile cattedrale, dimostrava come tutto si tiene in modo sensato mettendo in relazione la cultura occidentale con quella orientale. È stato un intellettuale dalla visione originale: più passa il tempo, più si mostra contemporaneo". Lo ritiene romanziere o saggista?

"Forse potremmo parlare di saggi romanzati ma di certo ha creato una forma letteraria insolita e ha perfezionato un suo stile. Dentro ai suoi libri ci sono sempre echi di quello che sta accadendo. L’innominabile attuale tocca il tema della paura, del terrorismo e dello scontro religioso. Il cacciatore celeste affronta la questione molto dibattuta dell’antropologia e della paleontologia".

Quanto ha influito l’attività di editore sulla sua produzione letteraria?

"Pubblicare Canetti o Kundera lo aiutava perché ciò che più lo intrigava era la circolazione delle idee. Scriveva articoli, recensioni, piccoli saggistica... E soprattutto leggeva, leggeva molto. Aveva grande sensibilità verso la mitologia in particolare quella greca che riteneva la via maestra della conoscenza. Per lui la cultura era davvero un fiume".

Lo si può paragonare a qualche grande figura del ‘900?

"Forse a Umberto Eco. Avevano approcci diversi ma l’obiettivo era lo stesso: contaminare pensieri , trovare connessioni, unire le visioni. In fondo quello di Roberto Calasso è stato un grande sogno".