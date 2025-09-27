Il grande spettacolo dell’acqua. Duemila anni di storia in una sera

Fabio Federici, l’ex vice sindaco di Valsamoggia, ci riprova. Assieme a Nicola Selvini e ai componenti la Felsina Band, Vania Gualandi, Maurizio Selvini e Fabio Bit Belletti, domani sera alle 20.30 sotto il tendone del parco della Parrocchia di San Savino a Crespellano metteranno in scena "Nostra Signora delle Acque", secondo capitolo del fortunato spettacolo "M’Illumino di Bologna", replicato 12 volte tra in 2024 e il 2025 e visto da almeno tremila persone.

Ultimo appuntamento della Festa Fiera del paese, lo spettacolo porta il sottotitolo: "La Meravigliosa storia di amori e di battaglie, fra una città e le sue acque" e l’incasso servirà al restauro del teatro parrocchiale di Pragatto. "È la storia – racconta Federici – del rapporto controverso fra Bologna e l’acqua, tra i suoi canali e i suoi fiumi, dai romani ai nostri giorni. Sotto le Due Torri è ancora in funzione l’acquedotto più antico del mondo. Qui ci sono 69 chilometri di canali e c’è il Nettuno, dio delle acque, copiato in tutto il mondo, fino ai disastri delle alluvioni degli anni scorsi". Prima replica di "Nostra Signora delle Acque" il 21 ottobre, sala Paradiso dell’Arci San Lazzaro, incasso devoluto a sostegno delle attività del Comitato Val di Zena.

Nicodemo Mele