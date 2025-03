Il grande tifo rossoblù. La passione in vetrina tra ricordi e cimeli storici

C’è chi incornicia un articolo di giornale che, nero su bianco, ricorda le grandi imprese dei rossoblù. Chi affianca gagliardetti storici a sciarpe, cappelli e fotografie. E chi usa i colori della propria squadra del cuore per creare un mosaico di gadget unico nel suo genere. Ognuno guidato dalla propria fantasia sì, ma tutti legati da un unico grande obiettivo, cioè quello di accompagnare e sostenere la squadra di Vincenzo Italiano nella corsa per un posto in Europa. A pochi giorni dal suo nuovo avvio, la chiamata di Ascom – che ha rilanciato l’iniziativa ‘Vetrine Rossoblù’ – sta così raccogliendo una vera e propria pioggia di adesioni, sulla scia del successo raggiunto già lo scorso anno. E nelle strade del nostro territorio, l’euforia tra i commercianti – schierati in prima fila in questo progetto – continua a moltiplicarsi.

Ne è un esempio concreto la pizzeria ‘Il Delfino’ a Casalecchio, in via Porrettana, dove nel corso degli anni Marco Fabbri ha saputo costellare di immagini e oggetti-simbolo il suo locale. Un allestimento che oggi vanta "numerosi cimeli di cui ero già in possesso, così come foto storiche della squadra e gadget trovati nei mercatini, fino a tutto quello che mi hanno portato i clienti – riavvolge il nastro Fabbri, che aveva già partecipato all’iniziativa lo scorso anno –. È un allestimento che gli stessi clienti apprezzano e che spesso immortalano in uno scatto quando vengono a mangiare qui. Iniziative come queste sono un modo in più per supportare e rimanere vicino ai rossoblù, capaci di colorare e animare la città".

Una fede calcistica che Fabbri porta non solo sulla sua pelle ("mi sono tatuato lo scudetto del Bfc così da averlo sempre con me") ma anche negli spazi del suo locale. "Sono innamorato e orgoglioso della mia squadra. Nel bene e nel male, perché anche quando abbiamo passato anni difficili, il tifo è rimasto sempre vivo – continua –. Ora stiamo raggiungendo traguardi importanti e quello che si sta dimostrando in campo ci riempie di soddisfazione e felicità: un posto in Europa sarebbe meritato".

L’avvicinarsi della Pasqua, e in occasione dell’iniziativa, un tocco rossoblù anima ora anche gli spazi della storica Autoscuola Scarani, in via Toscana. "Ho esposto due uova di Pasqua del Bologna, senza pensarci un minuto di più: qualcosa di semplice ma anche di attuale, visto il periodo. È la prima volta che partecipiamo a questa iniziativa, che già apprezziamo perché ci consente di far arrivare ulteriormente il nostro supporto alla squadra – spiega Pierluigi Scarani –. Squadra che, è sotto gli occhi di tutti, sa come rendere entusiasti i suoi tifosi: il nostro Bologna sta diffondendo gioia in tutta la città". Sciarpe, cappellini e gadget colorano poi la vetrina della Tabaccheria in via Ugo Bassi 19, nel cuore del centro storico. "Da tifosa, esporre questi oggetti in vetrina assume per me un valore ancora più profondo – conferma la co-titolare Chiara Cattani –. È un periodo di gioia, capace di unirci tutti, dove la nostra squadra ci riempie di orgoglio. Ma non solo: ora sono sempre di più le persone che, in visita nella nostra città, scelgono di acquistare un gadget con i colori rossoblù da portare a casa".

Giorgia De Cupertinis