Il grazie della famiglia ai sanitari "Ma adesso vogliamo giustizia"

Ha aperto gli occhi il giorno di Natale mentre ieri, davanti ai carabinieri e al pm Antonello Gustapane, la 25enne bolognese ferita gravemente dall’ex a forbiciate alla gola è riuscita seppur a fatica a scrivere su un foglio qualche brandello di ricordo dell’orrore. "Le sue condizioni sono stabili ma siamo fiduciosi – spiega il direttore della Rianimazione, Carlo Coniglio –, anche se non possiamo ancora dire che è fuori pericolo. Decisamente sta molto meglio rispetto a quando è arrivata la vigilia di Natale". Fondamentale, aggiunge il medico, "è stata la comunicazione con i colleghi del 118 che ha permesso alla paziente un accesso diretto in sala operatoria, già allertata con i chirurghi e il trauma team".

E proprio ai sanitari del Maggiore che hanno salvato la giovane mamma di tre bambini va il pensiero della sua famiglia, intervenuta ieri attraverso l’avvocato Donata Malmusi: "La mamma, il papà e la sorella – così una nota – vogliono fortemente e pubblicamente ringraziare tutti coloro che hanno permesso a G. di salvarsi. A partire dal 118, fino ai medici della sala operatoria, a tutti gli infermieri e al resto delle équipe. Grazie di cuore".

Ma i genitori e la sorella della venticinquenne vanno oltre e chiedono giustizia per quanto commesso dall’ex compagno: "La vogliamo per lei e per i suoi bambini, costretti ad assistere a quella mattanza alla loro età. Ora dovrà pagare".

Bimbi sconvolti e sotto choc, con una madre in ospedale e un padre in carcere con accuse terribili, ma affidati alle cure dei nonni e della zia. "Il più grande – spiega l’avvocato Malmusi – ha ripetuto che voleva in tutti i modi salvare la mamma ma aveva paura del papà". E proprio le grida dei tre fratellini hanno fatto scattare l’allarme nel palazzo di via Rialto, preso poi d’assalto dalle sirene di 118, carabinieri, polizia mentre il 31enne marocchino stava cercando, invano, di darsela a gambe dopo aver rapinato una donna dell’auto ed essersi scontrato in via de’ Carbonesi. L’uomo, dopo una serata a base di alcol e droga trascorsa in una discoteca cittadina, si è presentato nell’appartamento dove da poco si erano trasferiti la ex e i tre figli. Subito ne è nato un litigio, successivamente l’uomo ha iniziato a minacciarla brandendo una lama e costringendola ad alzare le mani. La furia finale, con un paio di forbici prese da un cassetto della stessa casa, nonostante i singhiozzi e le preghiere dei bimbi e della loro mamma, ha lasciato solamente sangue e dolore.

Nicola Bianchi