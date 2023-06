Il grido d’aiuto dei residenti "Questa è terra di nessuno Si fa baldoria fino all’alba"

Schiamazzi, spaccio, sporcizia e musica a tutto volume. Così alta "da far tremare i letti". La morsa del degrado continua a intrappolare piazza Aldrovandi, dove residenti e commercianti ancora combattono contro una movida senza tregua. Che esaspera chi lì abita o lavora.

"È fuori controllo – precisa Giovanna Masaracchia –. Ci costringe a fare i conti con un degrado smisurato. Dopo la lettera che abbiamo inviato c’è stato qualche miglioramento, grazie ai controlli delle forze dell’ordine, ma sono sicura che tra pochi giorni tutto tornerà come prima. Notiamo un cambiamento anche rispetto a chi frequenta la piazza: non sono più solo studenti, ma ci sono moltissimi spacciatori. Alcuni appena ragazzini". Non è finita. "Finché i locali presidiano, la situazione è più controllata. Ma quando le saracinesche si abbassano, la piazza diventa terra di nessuno – continua la cittadina –. I controlli si concentrano sulla prima serata, ma è dopo che il problema esplode. Oggi (ieri, ndr) alle cinque si sentivano ancora schiamazzi e gente che cantava".

Una discoteca a cielo aperto, insomma, "con musica al massimo e casse da stadio, da far tremare i letti. E talvolta, anche se cerchiamo di evitarlo, rischiamo di metterci in pericolo in prima persona – aggiunge Giovanna –. Ci vuole rispetto per chi vuole dormire e più educazione civica".

È proprio tra le ombre della notte che il degrado prende il sopravvento: "Basta sentire il rumore incessante per farsi un’idea di quello che succede – spiega la residente Donata Zorzi –. La piazza di notte si popola di incivili. Servirebbero più controlli. Inoltre, non è raro trovare per terra tutta la sporcizia, la mattina dopo". Fa eco Giulia Badini, che riavvolge il nastro: "Soltanto qualche notte fa, alle due, hanno iniziato a suonare i tamburi. Un rumore tremendo. I controlli ci sono fino a mezzanotte, poi è baldoria. Sembra che tutti vogliano far festa qui". "Già dalle sei del pomeriggio la piazza viene presa d’assalto e i residenti nemmeno riescono a passare – afferma Pasquale Pizzimenti –. Io chiudo la mia attività prima, ma la mattina dopo non è raro trovare la piazza sporca, con i bicchieri in strada".

g. d. c.