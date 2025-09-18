Il grido di Confartigianato: "La città è da difendere"

Furti, spaccate e rapine: il tema della sicurezza torna al centro del dibattito cittadino, tra residenti e commercianti esasperati e associazioni di categoria in pressing per chiedere a Comune e Governo una soluzione strutturata per arginare i fenomeni sempre più crescenti sotto le Due Torri. Ad alimentare rabbia e preoccupazione sono i recenti, e in alcuni casi violenti, colpi messi a segno nelle attività economiche e commerciali della città, su cui già Confcommercio Ascom, Cna e Confersercenti sono intervenuti in coro, chiedendo, sulle pagine del Carlino, che "le istituzioni collaborino per trovare risposte e fatti concreti". Posizione condivisa anche da Confartigianato Bologna Metropolitana che si fa carico del timore e della preoccupazione degli imprenditori associati. L’associazione lancia un forte richiamo a chi ci governa, da Palazzo d’Accursio fino a Palazzo Chigi. Infatti, "la sicurezza non può essere terreno di scontro politico: è un diritto dei cittadini e una condizione indispensabile per le imprese – sottolinea Amilcare Renzi, segretario di Confartigianato Bologna Metropolitana –. Gli artigiani con le loro botteghe, i loro laboratori e i loro negozi sono un presidio economico e sociale insostituibile". Proprio per questo, "è inaccettabile che chi lavora onestamente debba convivere con il timore di vedere vanificati i propri sforzi a causa di atti criminali – prosegue il segretario –. Serve una strategia condivisa che metta al centro il tema della legalità, garantendo tutela a chi lavora e restituendo fiducia ai cittadini". Le dichiarazioni, poi, insistono sulla centralità della sicurezza, che "non è un privilegio – tuona Renzi –, ma un bene della comunità da difendere con fermezza".

Segue la stessa linea di pensiero Giuseppe Cremonesi, segretario di Confartigianato Mandamento di Bologna, che riflette su cosa significhi, effettivamente, subire un danno come ad esempio una spaccata: infatti, "ogni furto non è soltanto un danno economico per chi lo subisce – sostiene Cremonesi –, ma rappresenta una ferita per l’intera città, che vive grazie alle botteghe e ai laboratori artigiani che animano le strade e danno lavoro".

La richiesta, anche da parte di Confartigianato, è chiara: "Chiediamo con forza un impegno concreto da parte di Comune e Governo – chiude il segretario del Mandamento di Bologna –: non possiamo più permettere che i delinquenti agiscano indisturbati, spesso senza conseguenze. La risposta deve arrivare subito e deve essere efficace". Ad accendere di nuovo i fari sull’insicurezza e sul degrado è stato l’ultimo furto con spaccata di cui è stata vittima al gioielleria Rocca 1974, all’angolo tra via Farini e piazza Cavour: nella notte tra domenica e lunedì, intorno alle 3, alcuni ladri con il volto travisato sono entrati all’interno del negozio usando una Panda come ariete, sfondando letteralmente la vetrina della boutique e svaligiandola. Sono stati rubati gioielli e orologi di lusso, ma ancora non è stato possibile quantificare il valore della refurtiva. Sul caso indagano i carabinieri.

