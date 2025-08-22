Il grido di dolore dei sindacati: "La sicurezza priorità assoluta"

"Di lavoro si continua a morire e a morire è chi il lavoro lo fa". Così tuonano le organizzazioni sindacali Fai Cisl, Flai Cgil e Uila Uil dopo che il giovane operaio ha perso la vita durante lo svolgimento della propria attività lavorativa a Molinella. Le sigle sindacali aggiungono: "È indispensabile che la magistratura faccia piena luce sull’accaduto, accertando con rapidità le cause e le eventuali responsabilità di questa ennesima tragedia. Tuttavia, non possiamo limitarci all’attesa delle indagini: è necessario ribadire con forza che la sicurezza sul lavoro deve rappresentare una priorità assoluta e concreta in ogni luogo produttivo. Le lavoratrici e i lavoratori hanno diritto a svolgere la propria attività in condizioni di piena tutela, senza correre rischi per la propria vita, Non si può parlare di lavoro dignitoso senza sicurezza". "Siamo sconfortati per l’accaduto. Conosciamo bene il territorio e l’azienda, che negli anni ha investito molto in tecnologia e sicurezza. Pare che l’incidente sia avvenuto come riportato dai media, ma c’è un’indagine in corso e dobbiamo attendere gli sviluppi – ha specificato Fabrizio Rovati, referente della Uil Molinella –. Stiamo promuovendo una campagna ‘Zero morti sul lavoro’, che coinvolge anche il settore agricolo, in linea con quanto già avviato dalla Uil nazionale".

L’azienda in cui è avvenuto l’incidente, spiega Rovati, "è un ‘biodigestore’ che produce energia e si è trasferita anni fa dal Veneto sul territorio. Impiega circa 16 lavoratori, ha sempre mostrato grande attenzione e negli ultimi anni ha fatto investimenti importanti in macchinari e tecnologie all’avanguardia". Per la Uil ha, poi, parlato anche il segretario Emilia Romagna, Marcello Borghetti: "Ribadiamo la necessità di rafforzare formazione, prevenzione e controlli; di promuovere campagne di informazione sul valore della sicurezza, anche nelle scuole. È inoltre necessario un sistema giudiziario capace di produrre sentenze rapide e severe. Per la Uil va introdotto il reato di ‘omicidio sul lavoro’, per assicurare giustizia alle vittime e alle famiglie, troppo spesso lasciate sole di fronte a queste tragedie. Abbiamo chiesto al Governo di accelerare con misure concrete: mentre si continua a riflettere sugli interventi, le persone continuano a morire".

z. p.