Il gruppo Coesia re dei brevetti europei: presentate 167 domande

"Essere riconosciuti come leader in Italia nelle domande di brevetto europeo per il 2024 è una testimonianza del nostro incrollabile impegno verso ricerca, sviluppo e proprietà intellettuale come fattori chiave della competitività". Così Alessandro Parimbelli, amministratore delegato di Coesia, commenta il primato italiano dell’azienda bolognese nel numero di brevetti europei. Coesia è un gruppo attivo nel settore delle macchine per il packaging. Ha il proprio quartier generale a Bologna e opera nel mondo con una ventina di aziende, la più nota delle quali è la Gd. Il gruppo ha un’unica azionista, proprietaria al 100%, che è Isabella Seragnoli.

Coesia guida la classifica dei brevetti con 167 domande di brevetti, precedendo un’altra azienda emiliana, la Ferrari, con 133. Fanno parte della top ten anche la parmigiana Chiesi farmaceutica (settima con 33 domande) e la cooperativa imolese Sacmi (decima con 29). "Attraverso investimenti continui in tecnologia e soluzioni sostenibili – dice Parimbelli – puntiamo a ridefinire il packaging e l’accumulo di energia, plasmando un futuro più sostenibile. Questo risultato è il risultato della passione e della dedizione delle nostre persone. Grazie a tutti per aver reso l’innovazione una realtà ogni giorno".

Il primato di Coesia spicca in un contesto di generale rallentamento delle domande di brevetto all’Ufficio Europeo dei Brevetti (European Patent Office - Epo) provenienti da aziende e inventori italiani nel 2024; scendono a 4.853 le domande di brevetto presentate, in calo del 4,5% rispetto all’anno precedente. Al contempo, a livello complessivo, l’Epo ha ricevuto 199.264 domande di brevetto (-0,1% rispetto al 2023), un dato che resta stabile dopo tre anni di forte crescita. Tuttavia, l’Italia si attesta anche quest’anno all’undicesimo posto tra tutti i Paesi che presentano le domande all’Epo e al quinto posto tra i 27 Paesi dell’Unione Europea, dopo Germania (25.033), Francia (10.980), Paesi Bassi (7.054) e Svezia (4.936).