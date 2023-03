Il gruppo Ecorservice cerca un addetto alla contabilità

Ecoservice, azienda leader sul territorio nazionale nel settore dei servizi per il pubblico ed il privato, per ampliamento organico, cerca per la zona di Bologna un addettoa contabilità ufficio amministrazione. Tra i requisiti obbligatori si richiede: il diploma di ragioneria o affini, esperienza consolidata nel ruolo di almeno due anni, ottima conoscenza della contabilità, fiscalità, fatturazione e bilancio, conoscenza dell’Iva e di elementi di base del Testo unico delle imposte sui redditi. Poi, ottimo utilizzo del pc, del pacchetto Office e conoscenza dei gestionali più diffusi e il domicilio su Bologna e provincia (in fase di selezione, saranno preferiti i candidati che rispettino tale requisito).

Dopo l’adeguata formazione iniziale, la risorsa dovrà eseguire le seguenti attività: gestione dei rapporti con gli istituti di crediti e gestione situazione finanziaria; contabilità clienti: gestione fatture, gestione scadenze, solleciti e recupero crediti, gestione contratti clienti. L’orario di lavoro è full time, 40 ore settimanali da lunedì a venerdì. L’annuncio è rivolto a candidati ambosessi.