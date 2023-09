Il Gruppo Felsineo dona il kit per il primo giorno di scuola

Non solo cibo nel pacco settimanale che il Ciaa (Caritas interparrocchiale aiuto alimentare) consegna alle famiglie bisognose segnalate dai servizi sociali. Il servizio gestito dai volontari delle cinque parrocchie di Zola oggi infatti oltre ai generi di prima necessità hanno inserito anche una robusta dotazione di penne, matite colorate, pennarelli, album, quaderni, evidenziatori, compassi e anche un astuccio decorato a mano dai ragazzi del centro Modiano di Sasso. Il tutto riunito nel kit del ritorno tra i banchi preparato dal Gruppo Felsineo per i bambini appartenenti alle famiglie che accedono a questo sportello di aiuto con sede in via Capuzzi.

Si tratta complessivamente di oltre cento famiglie (oltre 500 persone) di cui molte con bambini in età scolare che in vista della riapertura delle scuole hanno un pacchetto in più: quello predisposto dallo storico gruppo alimentare per gli alunni dei diversi gradi scolastici, dalla materna alle superiori.

"Il nostro gruppo vuole così sostenere il ritorno a scuola di bambini e ragazzi con un gesto concreto - ha commentato la presidente Emanuela Raimondi – Traduciamo in questo modo il nostro impegno verso la comunità locale attraverso la donazione di questo kit predisposto dal gruppo di lavoro ‘Tutela dei dipendenti e impegno verso la comunità’ coordinato da Cecilia Mengoni, con la collaborazione di alcuni rappresentanti del gruppo stesso". Alla consegna ha partecipato il parroco mons. Gino Strazzari: "E’ un segno tangibile e gradito di vicinanza ai bambini ed un aiuto alle loro famiglie nel compito educativo e formativo", ha detto il sacerdote affiancato dai volontari di tutte le parrocchie zolesi.

L’assessore ai Servizi Sociali Daniela Occhiali ha partecipato alla consegna insieme all’assessore alle attività produttive Norma Bai: "Un sentito ringraziamento a Felsineo per il prezioso materiale che i volontari del Banco alimentare sapranno distribuire con la consueta cura e attenzione alle famiglie che in questo momento di ripartenza dell’anno scolastico ne hanno maggiormente bisogno. Ancora una volta la generosità di un’importante azienda del territorio e la nostra rete del volontariato hanno prodotto una proficua collaborazione, di cui l’Amministrazione comunale è orgogliosa".

