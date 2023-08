Il gruppo Grigolin rileva Opera "Investimento strategico"

Passa di mano ed entra in un gruppo importante una delle tante eccellenze industriali romagnole, in questo caso piccola come giro di affari (6 milioni di fatturato nel 2006), ma di notevole rilievo nel proprio ambito. Si tratta di Opera, azienda forlivese specializzata nel campo dei prodotti chimici per l’edilizia, di cui ieri è stata annunciata l’acquisizione da parte dello storico Gruppo Grigolin, tra le maggiori realtà a livello nazionale ed europeo nel comparto dell’edilizia e dei materiali per le costruzioni, con sede in Veneto a Nervesa della Battaglia.

"Opera – commentano dal gruppo trevigiano – rappresenta una vera e propria eccellenza italiana nel comparto dei prodotti chimici per l’edilizia, con competenze super specializzate e di altissimo livello tali da poterci confrontare fin da subito con i più importanti player di settore. L’ambito in cui agisce Opera è assolutamente complementare rispetto al nostro business e l’ingresso della società nel nostro gruppo ci consente non solo di estendere la nostra rete commerciale in Paesi non ancora presidiati, ma anche di attivare forti sinergie tra le nostre realtà a integrazione della filiera produttiva".

L’azienda forlivese da più di 45 anni è attiva nel settore degli adesivi, dei sigillanti e delle malte tecniche per l’edilizia, arrivando a essere un punto di riferimento per gli operatori del mondo delle costruzioni. Dotata di un organizzato sistema di logistica, la società romagnola è presente con una estesa rete commerciale in pratica in tutta Italia, ma anche in Europa (Slovenia, Croazia, Francia e Germania) e in mercati in via di forte sviluppo come Libia, Kuwait, Giordania, Libano e Israele. Una realtà innovativa e all’avanguardia, dotata di un centro di ricerca e sviluppo per la realizzazione di prodotti con cui punta a essere in linea con le nuove esigenze di mercato, le evoluzioni del comparto e le richieste sempre più rivolte verso una edilizia sostenibile. "Opera – aggiunge il management veneto – si rivolge a un settore dell’edilizia estremamente specializzato, complementare a quelli già presidiati dal Gruppo Grigolin: l’acquisizione dunque attiva nuove e importanti sinergie per noi sia dal punto commerciale, considerata l’apertura verso i mercati orientali, che di prodotto, con l’ingresso in un comparto ad alto potenziale di sviluppo e che richiede competenze verticali".

Negli anni, lo stabilimento di Forlì, sito in via degli Scavi 19 nell’area della zona industriale che si estende verso il casello autostradale, "ha subìto diverse innovazioni e miglioramenti – spiega la società romagnola nel suo sito –, di pari passo con i prodotti dell’azienda, frutto di una ricerca costante della migliore qualità e facilità d’uso". Opera col suo ufficio di ricerca e sviluppo ha peraltro instaurato collaborazioni con quotati centri di studio e laboratori altamente specializzati.