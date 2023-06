Il Gruppo Hera fa shopping a Rimini "Ancora più forti sulle rinnovabili"

Hera, tramite Hera Comm, ha perfezionato l’acquisizione del 60% della F.lli Franchini di Rimini, azienda che vanta una consolidata esperienza in progettazione, installazione e manutenzione di tutti i tipi di impianti tecnologici per aziende, Pubblica amministrazione e strutture ricettive, e da 17 anni è attiva nel settore della produzione di fonti rinnovabili ad altissimo rendimento per clienti industriali pubblici e privati in tutta Italia. Il restante 40% dell’azienda rimane alla Franchini Group di proprietà dei fratelli Pierpaolo e Marco Franchini, che mantengono il ruolo di amministratori delegati. La partnership "consentirà ad Hera di acquisire nuove competenze tecniche in particolare nel mercato fotovoltaico, ampliare il portafoglio di soluzioni per la clientela business e rispondere alla crescente domanda di soluzioni impiantistiche da fonti rinnovabili", afferma la stessa multiutility. F.lli Franchini vanta oltre mezzo secolo di attività: dal 1959 realizza impianti tecnologici e dal 2006 opera nel settore delle energie rinnovabili, sviluppando progetti per clienti business, in campo alberghiero, portuale, ospedaliero, industriale, retail e museale; offre soluzioni integrate in tutte le fasi necessarie all’installazione e manutenzione di impianti elettrici, meccanici, fotovoltaici di grandi dimensioni e di efficientamento energetico. Ha installato negli anni oltre trecento impianti.

Hera vede così rafforzarsi la capacità "di supportare i propri clienti nel percorso della decarbonizzazione anche attraverso l’installazione di impianti di produzione fotovoltaica, dai tradizionali sistemi di pannelli fotovoltaici fino ai nuovi modelli di generazione distribuita di energia elettrica come le Comunità energetiche rinnovabili". Le infrastrutture di ricarica per la mobilità elettrica, la fornitura e installazione di caldaie e condizionatori ad alta efficienza e sistemi per l’efficienza energetica sono altri campi di interventi che Hera potenzia dall’acquisizione di F.lli Franchini. "Attività che concorreranno a raggiungere l’obiettivo di riduzione del 37% delle emissioni al 2030". Loda l’operazione Cristian Fabbri, presidente esecutivo Hera: "In piena continuità con le operazioni già concluse in questi anni per i clienti residenziali, questa partnership ci consente di potenziare i servizi a valore aggiunto dedicati alle aziende, espandere la capacità operativa e impiantistica, con benefici concreti per tutti i nostri clienti business".

E da Rimini completano così il discorso: "Siamo molto onorati che una realtà importante come il Gruppo Hera abbia scelto la nostra società per sviluppare il settore delle rinnovabili. Con questo ingresso siamo certi che riusciremo a dare un forte impulso alla nostra attività e consolidare ulteriormente il nostro posizionamento sul mercato, che ci vede già tra i più importanti operatori del settore", affermano Pierpaolo e Marco Franchini.