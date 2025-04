Il Gruppo San Cristoforo dona colombe al reparto

Il Gruppo San Cristoforo associazione onlus Bologna non dimentica gli angeli del Covid. E così il presidente, Marco Cinti, porta oltre 10 colombe agli infermieri e ai medici del padiglione 5 dell’ospedale Sant’Orsola, direttamente nel reparto di terapia intensiva. Lo ha fatto mercoledì, per il quinto anno consecutivo. Un lasso di tempo da quella ’maledetta’ Pasqua del 2020, vissuta dagli italiani e non solo in pandemia, chiusi dal lockdown in casa. "Abbiamo iniziato tutto con il Covid e questo obiettivo lo porterò avanti finché sarò presidente", racconta Cinti, che è entrato in ospedale in compagnia di Marinella Degliesposti. Un momento conviviale condiviso anche con medici e infermieri di tutto il reparto di terapia intensiva, i cui direttori, a seconda dell’attività, sono Tommaso Tonetti e Antonio Siniscalchi. "Vogliamo sempre ricordare i nostri angeli, a differenza di molti che si sono dimenticati di questo. Noi invece cerchiamo di mantenere la promessa di stare vicino a loro", prosegue Cinti, attivo nel mondo del volontariato da 38 anni e a capo del Gruppo San Cristoforo associazione onlus Bologna dal 2009. "Siamo una decina di persone attive e aiutiamo sia in tema di sicurezza che di solidarietà. Per la prima questione collaboriamo con il Comune di Bologna e Tper. Inoltre aiutiamo con i pasti 60 famiglie e 12 comunità, organizzando per loro anche il tempo libero. Presto inaugureremo una casa che stiamo gestendo, grazie a Unipol, in zona Arcoveggio. Abbiamo ospiti due famiglie e altre otto persone", conclude Cinti.

n. m.