Il gruppo Ue in Regione. Gli incontri fino a domani

Una delegazione della Commissione Agri (Agricoltura e lo sviluppo rurale) del Parlamento europeo è in Italia. Gli europarlamentari sono arrivati ieri e incontreranno fino a domani i produttori di riso e mais, allevatori impegnati in pratiche sostenibili e innovative e visiteranno – tra gli altri – un’azienda di produzione di biometano, gli stabilimenti del Parmigiano Reggiano e della Mutti. Previsti anche incontri con rappresentanti dell’Efsa e di Regione Lombardia. Tra gli accompagnatori anche i dem Stefano Bonaccini e Dario Nardella.

Della commissione, invece, oltre alla presidente, la ceca Veronika Vrecionová (Ecr), faranno parte della delegazione: Daniel Buda (Ppe, Romania), Esther Herranz García (Ppe, Spagna), Paulo Do Nascimento Cabral (Ppe, Portogallo), Maria Grapini (S&D, Italia), Gheorghe Cârciu (S&D, Romania), Tomáš Kubín (Pfe, Repubblica Ceca), Carlo Fidanza (Ecr, Italia), Asger Christensen (Re, Danimarca), Cristina Guarda (Verdi/Ale, Italia).