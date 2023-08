Il guado della discordia Lite tra il sindaco e i costruttori "Si va verso la querela"

di Luca

Orsi

Rischia di finire in tribunale lo scontro fra Ivan Mantovani, sindaco di Monterenzio, e le sette imprese locali che – a tempo di record – hanno costruito il guado che ricollega il paese alla Valle dell’Idice. "Sto preparando una querela per diffamazione a seguito di dichiarazioni mendaci", afferma Mantovani. I costruttori hanno fatturato al Comune 30mila euro per lavori che, assicurano, sono costati molto di più. Il Comune ha dichiarato una spesa di quasi 80mila euro. Secondo i costruttori "sarebbero state gonfiate le cifre per far sembrare l’opera ben più onerosa di quanto in realtà il Comune l’abbia pagata". Il sindaco respinge ogni insinuazione al mittente. "Mi sono state attribuite dichiarazioni mai fatte", afferma il sindaco. Che assicura: "Non ho niente contro queste imprese, ma come sindaco devo rispondere dei beni pubblici. Ho più volte spiegato i costi complessivi del guado, con e senza Iva. Ma nessuno degli imprenditori ha rettificato la propria posizione o smentito quanto affermato a mio danno".

Mantovani, intanto, ribadisce la necessità che venga fatta chiarezza sull’operato di un dipendente comunale che ha ‘corretto’ una delibera di giunta relativa al guado, pare su indicazioni di soggetti esterni al Comune.

Il sindaco ha presentato un esposto. Sul dipendente comunale "non posso prendere provvedimenti direttamente io", spiega. Ma "è mio dovere, come primo cittadino, segnalare ogni comportamento illecito". Sarà ora il segretario comunale a valutare eventuali sanzioni disciplinari. E "vedremo se un magistrato riterrà di interessarsi al caso".

Mantovani parla del dipendente in questione come di "una persona capace, di grande professionalità, sempre disponibile". Questa volta però "ha agito con molta superficialità. Non dimentichiamo che siamo pubblici ufficiali. Non potevo certo girarmi dall’altra parte".

Sul fatto interviene Marco Lisei, senatore di Fratelli d’Italia. Il sindaco, afferma il parlamentare, "ha fatto bene a fare un esposto, non ci possono essere ombre sulle amministrazioni comunali. E su questo specifico caso un intervento che faccia chiarezza può solo essere di aiuto".

FdI, commenta Lisei, "ha fiducia nell’operato delle forze dell’ordine e della magistratura. E siamo certi che il loro intervento contribuirà in questo senso anche a chiudere polemiche che non fanno bene al governo del territorio. L’impegno di tutti dovrebbe essere a risolvere i problemi. Il governo sta lavorando in questa direzione, lo ha fatto con risorse importanti e celeri che auspichiamo si traducano in interventi efficaci".

Come quello "di innegabile utilità del guado provvisorio, per il cui mantenimento anche dopo il ripristino della viabilità ordinaria la maggioranza ha proposto una mozione che poi il consiglio ha votato all’unanimità. È necessario che le risorse vengano utilizzate presto e bene, quindi se a Monterenzio sono sorti dei problemi è essenziale vengano chiariti".