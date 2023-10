Il Guercino: il barocco diventa un ’brand’

Solitario, recluso in bottega, a tratti ‘piuttosto incivile’. Ma anche imprenditore di se stesso, pittore prolifico, artista attento ai committenti. Di sicuro geniale. Sale prepotentemente alla ribalta la figura di Giovanni Francesco Barbieri detto il Guercino, punta di diamante della pittura barocca del Seicento che nella nostra terra ha conosciuto tanta fortuna e che da straordinari studiosi novecenteschi come sir Denis Mahon, Andrea Emiliani e Francesco Arcangeli fu ‘riletto’ e portato a nuova vita.

A lui, nato a Cento nel 1591 e morto a Bologna nel 1666, viene dedicato ora un imponente progetto da Comune, Città metropolitana, Comune di Cento, Regione e altri partner, anche in vista delle importanti mostre nazionali annunciate nel 2024 a Torino e a Roma (Scuderie del Quirinale). L’iniziativa, che giustamente fa l’occhiolino al mercato turistico, si chiama ‘Itinerari Guerciniani’ e offre un lungo calendario di appuntamenti che, fuori dalla nostra provincia, avrà il proprio apice nella riapertura il 25 novembre della Pinacoteca di Cento, bloccata dal terremoto nel 2012 ma custode di imperdibili capolavori del maestro. A Bologna la festa comincia già stamattina alle 11 con l’inaugurazione alle Collezioni comunali d’arte della mostra curata da Silvia Battistini ‘Guercino e i suoi allievi. Dalle ‘teste di carattere’ ai ritratti’ che sarà aperta al pubblico da domani al 26 novembre. Si tratta di una piccola esposizione, ospitata nella maestosa ‘Sala Urbana’ del secondo piano di Palazzo d’Accursio, che parte dalla copia dell’opera del Guercino ‘San Giovanni Battista in carcere tentato da Salomé’ di cui lui stesso realizzò sei versioni molto simili. Ma cos’erano le teste di carattere? Era abitudine fra gli artisti partire dallo studio dal vero di un modello per creare un ‘volto tipo’ da utilizzare in differenti generi di composizioni. Da qui nasce lo spunto di mettere a confronto opere del Guercino eseguite in epoche diverse nelle quali i soggetti hanno fisionomie tanto connotate da presentarsi come ‘teste di carattere’. E così si aggiungono in questa mostra opere autografe come ‘Trinità’ e ‘Lucrezia’, affiancate dall’esposizione di ritratti realizzati dagli allievi Benedetto il Giovane e Cesare Gennari, nipoti dello stesso Guercino. Del resto le opere di discepoli quali Cagnacci, Loves e Zalone figurano in altre sale delle Collezioni.

C’è poi attesa per l’apertura il 28 ottobre della mostra curata in Pinacoteca da Barbara Ghelfi e Raffaella Morselli ‘Guercino nello studio’. L’esposizione raccoglie una ventina di opere tra cui figurano i capolavori del maestro qui conservati (come ad esempio l’opera giovanile ‘Madonna del Passero’ e la celebre ‘Vestizione di San Guglielmo’) ma anche alcuni prestiti mirati di opere dell’artista e dei suoi collaboratori. Il progetto vuole focalizzarsi sulle diverse fasi dell’attività del maestro, sui motivi del successo della sua bottega a conduzione familiare e sul rapporto con la clientela e i collaboratori più fidati.

A tutto questo si aggiunge il varo di una serie di percorsi permanenti (‘Itinerari’, appunto) alla scoperta del Guercino che toccherà il Museo Medievale, il Museo d’Arte Industriale e il Davia Bargellini, la chiesa di San Girolamo della Certosa, la Pinacoteca Campanini di Pieve di Cento. E ancora, dal 14 ottobre, sono annunciate visite guidate più escursione ‘Alla scoperta del Guercino con Genus Bononiae’, la ricostruzione virtuale della Chiesa di Gesù e Maria a Porta Galliera e un’esposizione (dal 7 novembre al Museo della Musica) di carte manoscritte di nove composizioni ‘con pitura del Guercino’ inviate a padre Martini.