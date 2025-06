Il guidatore pirata di Decima resta in carcere

Saranno celebrati domani i funerali di Bruno Ansaloni (nella foto), 56 anni, di Sant’Agata. Il padre di famiglia e imprenditore agricolo, molto conosciuto in paese, deceduto domenica scorsa a causa di un incidente stradale a San Matteo della Decima. Ha lasciato la moglie Stefania e i due figli, Federico, 23 anni e Clelia 17 anni, il cognato Wainer, la suocera Augusta. Ansaloni era in auto con la moglie, che era alla guida, e stava andando con la consorte a prendere la figlia che si trovava al carnevale notturno di Decima.

L’incidente è stato causato da un’automobile che scappava da un controllo dei carabinieri condotta da un giovane pregiudicato straniero. La moglie è ricoverata all’ospedale Maggiore di Bologna ed è in via di miglioramento. La camera ardente verrà allestita nell’ospedale santissimo Salvatore di San Giovanni in Persiceto dalle 9 alle 10,30. La messa del rito funebre sarà celebrata nella chiesa parrocchiale di Sant’Agata alle 11. Si proseguirà poi in corteo a piedi fino al cimitero comunale. L’automobile che ha causato l’incidente mortale era una Bmw station wagon bianca condotta da un 22enne marocchino già noto alle forze dell’ordine, con altri due giovani italiani a bordo. Il guidatore, Mohamed Yazidi Amine, che era scappato a piedi, è stato rintracciato e poi fermato successivamente dai carabinieri a Castello d’Argile dove abita. Il magrebino aveva già l’obbligo di dimora nel paese per precedenti legati allo spaccio, dopo essere stato arrestato nel novembre scorso a Parma. Dunque, non poteva essere a Decima ed è per questo che ha tentato la fuga. In auto, peraltro, c’erano anche alcune dosi di cocaina.

Ieri è stato convalidato l’arresto e il 22enne resta in carcere, mentre per l’esito delle analisi di rito a cui è stato sottoposto il giovane servono ancora alcuni giorni.

Pier Luigi Trombetta