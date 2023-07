Il gusto amaro che ci piace Montanari, la cultura del cibo

di Claudio Cumani

Ci succede ma non ce ne accorgiamo. A tavola amiamo il gusto amaro, e cioé i carciofi, i radicchi e le verdure in generale, ma non sappiamo perché. Ed è una questione tutta italiana, visto che nessun altra cucina europea ha una predilezione così marcata per quel sapore. "E’ un concetto di cui non c’è consapevolezza – conferma il grande storico dell’alimentazione Massimo Montanari – perché la parola amaro suggerisce sempre immagini negative difficilmente collegabili con il gusto".

E invece... Nelle pagine di ‘Amaro. Un gusto italiano’ (Laterza) il professore ci spiega come questo tratto distintivo abbia origini lontane e ci guida in un itinerario che mette a fuoco aspetti affascinanti e caratteristici della cultura italiana. Il libro viene presentato domani sera alle 21 nel cortile dell’Archiginnasio nell’ambito del ciclo ‘Stasera parlo io’: con l’autore dialoga Antonella Campanini.

Professore, da dove è partita la sua ricerca?

"Bisogna considerare che gli organi del gusto sono la lingua e il cervello e che, mentre la prima sente i sapori, è il secondo a valutarli. Dunque il meccanismo non è solo biologico ma soprattutto culturale. Così mi sono concentrato sulla considerazione che la cucina italiana si è costruita storicamente attraverso un forte rapporto con la cultura popolare. Il sapore amaro è quello delle erbe selvatiche, un tempo cibo dei poveri. Ma quel gusto è diventato italiano perché la cucina ’alta’, quella delle corti e dei banchetti, ha raccolto elementi da quella povera".

A quali fonti ha fatto ricorso?

"Ho consultato molti trattati di botanica, agricoltura, cucina e dietetica. Esistono testi cinquecenteschi in cui si parla della valorizzazione delle erbe e delle radici. A Bologna il naturalista Costanzo Felici, allievo di Aldrovandi, scrisse un trattato sulle insalate, mettendo a confronto il modo popolare di usare le verdure con l’attenzione delle classi alte verso il valore farmacologico delle stesse. Insomma c’è consonanza fra la contadina che cerca erbe nei fossi e Aldrovandi che le cataloga".

La cucina italiana è sempre un’eccellenza?

"Non userei questa parola. L’Italia possiede un’incredibile ricchezza, figlia della moltiplicazione delle cucine locali. C’è una bontà capillare e sistematica ed esiste una diversificazione che non ha eguali".

Ma in questo periodo non si parla troppo di cibo, dalla tv ai social?

"Da un lato questo è un bene perché si è sdoganato un settore fino a qualche tempo fa guardato con sufficienza, dall’altro è chiaro che si sono inserite dinamiche particolari. E’ comunque importante che oggi buona parte delle persone mangi meglio e con più consapevolezza".