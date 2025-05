Il jazz diventa film con ’Chimere’

La musica diventa cinema, in una straordinaria pellicola in bianco e nero. Stasera alle 20,30 infatti, al cinema Perla sarà proiettato ’Chimere – Young Man with a Horn’ di Michael Curtiz (1950) in versione originale con sottotitoli. Il regista di ’Casablanca’ qui mette in scena la storia di Rick Martin, liberamente ispirato alla vita e alla parabola artistica di Bix Beiderbecke, geniale trombettista jazz degli Anni ’20. Straordinaria l’interpretazione di Kirk Duglas. La serata sarà introdotta e raccontata da Stefano Zenni, musicologo e docente al Conservatorio.