Il Jazz Festival accende i motori In autunno cinque grandi concerti

di Gian Aldo Traversi

Espandendo la melodia con una full immersion nella jazz life più attraente che si possa immaginare, la città grazie al Bologna Jazz Festival 2023 si conferma atelier di intriganti esclusive concertistiche. Il primo resoconto si riferisce a cinque grandi appuntamenti nei teatri (Arena del Sole, Teatro Auditorium Manzoni, Teatro Duse, Unipol Auditorium con due date, inizio 21.15) spalmati tra il 3 e il 26 novembre. Mentre il cartellone definitivo riguarderà anche luoghi di ascolto storici come i jazz club Cantina Bentivoglio, Camera Jazz e Bravo Caffè, oltre Sghetto Club, Locomotiv Club e Binario 69; Torrione San Giovanni per Ferrara, oltre ai locali di Modena, Forlì e dintorni. Performance vitali tra echi di naïveté africana, jazz cameristico e hard bebop elegantemente discorsive, eseguite con attento scrupolo filologico, in qualche caso anche un po’ fuori dai codici. La rassegna è firmata Francesco Bettini, (Federico Mutti presiede l’Associazione Bologna in Musica che lo allestisce), costola rilevante di Jazzer Powered by Gruppo Hera. Nel primo appuntamento (7 novembre, Arena del Sole) palco per la pianista nipponica Hiromi Uehara, vedette globale che esplora in quartetto il progetto Hiromi’s SonicWonder: oltre il perimetro dell’umanamente possibile, dal jazz alla classica, dal rock alla fusion. Ribalta successiva per Ron Carter (12 novembre, Teatro Manzoni), contrabbassista top della storia del jazz che stregò Miles Davis, chiamato a sfogliare con i Foursight intrighi tematici dalla poliritmia granitica e costante, un timing perfetto. C’è attesa per il concerto della giovanissima cantante Samara Joy (17 novembre, Unipol Auditorium) che trasforma ogni scelta di repertorio in una perfetta jazz song tra gorgheggi vellutati in quartetto. Tocco glamour alla sua popolarità i due Grammy Awards. Bill Frisell, campione della svolta postmoderna della musica improvvisata (21 novembre, Teatro Duse), tra i guitar heroes del jazz dagli anni Ottanta evocherà in trio in scorribande di suoni metropolitani e bucolici, postmodernismo e ’pastiches’ di sperimentazione e tradizione. Il concerto è introdotto dagli Unscientific Italians, formazione all stars per la bacchetta di Alfonso Santimone: tributo non casuale a uno spirito inquieto in perenne cambiamento. Nell’ultimo dei grandi concerti Steve Coleman (24 novembre Unipol Auditorium), il super falco del sassofono sfiderà con il trio Reflex i canoni espressivi del jazz divergendo dall’alveo del mainstream, nell’esplorazione dell’improvvisazione.