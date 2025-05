Il kaki sopravvissuto alla guerra . Un simbolo di pace e speranza

Come un germoglio può diventare un simbolo di pace e speranza per tutto il mondo? Abbiamo provato a capirlo aderendo all’iniziativa Kaki Tree Project. Tutto ha origine da un albero di Kaki (o cachi) che sopravvisse miracolosamente all’esplosione della bomba atomica a Nagasaki il 9 agosto 1945. La città fu distrutta da un bombardamento che sconvolse il mondo intero e causò la morte di decine di migliaia di persone.

Questo albero, con oltre metà del tronco bruciato e annerito, sopravvisse grazie alle amorevoli ed esperte cure di un arboricoltore locale, Masayuki Ebinuma, che, osservando le condizioni precarie del giovane albero, decise di prendersene cura e rimetterlo in salute. Dopo un po’ di tempo, il Kaki non solo si mise in salute, ma iniziò a produrre germogli, un simbolo di pace, speranza e resilienza per tutti. Fino a oggi, i germogli dell’albero madre sono stati piantati in circa trecento siti diversi in ventisette paesi del mondo, coinvolgendo circa 30mila bambini.

Nel 2022, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ne ha voluto uno nei giardini presidenziali. La nostra scuola, come già molte altre scuole d’Italia e dell’Emilia-Romagna, ha aderito al progetto: il 5 maggio, uno di questi germogli è stato piantato con una cerimonia ufficiale nel giardino della nostra scuola media, le G. Marconi di Casalecchio.

Nell’ottica del progetto, durante le cerimonie di piantumazione, vengono organizzati numerosi eventi artistici per creare ricordi positivi legati all’albero di Kaki. Questi eventi includono varie forme di espressione artistica come il disegno, la danza e il canto. La nostra scuola con le altre scuole del territorio ha dedicato tutta la giornata a tale evento. Dopo la colorata marcia per la Pace per le vie di Casalecchio, con canti, slogan e striscioni, tutte le classi si sono recate a Teatro, dove hanno visto lo spettacolo ’Armonie di pace, un viaggio tra suoni armonie e colori’. Diffondendo i germogli dell’albero madre in tutto il mondo e incoraggiando i giovani a esprimersi attraverso l’arte, il progetto trasmette un messaggio vitale alle giovani generazioni sull’importanza della pace, del disarmo nucleare e della memoria storica. Come affermava Papa Francesco: "La bellezza dell’arte fa bene alla vita e crea comunione".

Classe 3A della scuola secondaria di primo grado Marconi di Casalecchio: Magdalena Letizia Bernardi, Sofia Giulia Fabbri, Wendy Shehu. Professoresse: Manuela Bonadei e Annalisa Foresta