Il killer della Uno Bianca No dei giudici a Fabio Savi

di Nicola Bianchi

Ancora un no secco a Fabio Savi. Questa volta arriva dal tribunale di Sorveglianza di Milano che ha rigettato la richiesta del killer forlivese di poter lavorare fuori dal carcere. "La storia della Uno bianca – chiosa Ludovico Mitilini, fratello di Mauro, giovane carabiniere ucciso insieme ai colleghi Otello Stefanini e Andrea Moneta il 4 gennaio 1991 al Pilastro – è una vicenda ancora aperta per poter parlare di sconti di pena e permessi".

Anche la Procura generale milanese aveva chiesto di respingere il ricorso del detenuto, in carcere dal 1994 e negli ultimi anni a Bollate. I giudici non avrebbero riconosciuto come valido il percorso compiuto fin qui da Savi, anche sotto il profilo dei danni nei confronti delle vittime del gruppo criminale che tra il 1987 e il 1994 uccise 24 persone e ne ferì oltre 100.

"Sono molto contenta – dice Rosanna Zecchi, presidente dell’Associazione dei parenti delle vittime della Uno Bianca –, non si merita nulla. Fabio Savi è stato uno dei killer più spietati, non ha avuto pietà di niente e nessuno. I giudici hanno fatto bene a non concedergli questa sua ennesima richiesta di permesso". Proprio l’altro giorno si è concluso il processo sulla digitalizzazione di tutti gli atti dei procedimenti legati alla Uno Bianca, con un’inchiesta che resta ancora aperta anche se senza ipotesi di reato nè indagati. "Ci sono ancora troppe cose non chiare – continua la Zecchi – e la digitalizzazione aiuterà a fare luce. Bisognerà che anche la Procura vada fino in fondo. Siamo fiduciosi". Poi sul movente economico della banda: "Se verrà confermato ancora una volta che questi uccidevano solo ed esclusivamente per soldi, sarebbe tutto ancora più atroce".

Nel 2021 il ’lungo’, unico non poliziotto della banda, si vide rimandare al mittente la volontà di un permesso premio (mai avuto come il fratello Roberto il quale a fine 2022 si vide respingere la richiesta di libertà condizionale). Il magistrato di sorveglianza parlò di un "vendicatore" dotato di "una furia omicida spaventosa", sottolineando il suo "perseverare" nel non chiedere scusa per l’orrore commesso.

Oggi "è un grande giorno. Mi sento salva finché i fratelli Savi restano in carcere", il commento che arriva da Eva Mikula, ex compagna di Fabio Savi.