Il kit per la raccolta dei rifiuti. Per ritirarlo c’è una nuova data

Un’ulteriore data per ritirare il kit della raccolta dei rifiuti: è quella che il prossimo martedì 24 giugno i cittadini di San Lazzaro avranno a disposizione per ritirare la Carta Smeraldo e il kit necessario per la raccolta ‘porta a porta’: il nuovo appuntamento è fissato dalle 9 alle 12.30 e dalle 14 alle 17.30 al centro sociale La Terrazza (via del Colle 1). La nuova data si va a sommare agli appuntamenti già fissati per le prossime settimane: il 19-20-21 giugno al centro sociale Tonelli (via Galletta 42, Mura San Carlo), il 26-27-28 giugno al centro sociale Ca’ Bassa (via Ca’ Bassa 31, Idice) sempre dalle 9 alle 12.30 e dalle 14 alle 17.30.

A partire dal 30 giugno 2025, invece, il ritiro sarà possibile soltanto allo sportello del servizio clienti Hera di San Lazzaro, in via Emilia 243, e che resterà aperto il lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 8 alle 13, il martedì dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 17, il sabato dalle 9 alle 13. Per quanto riguarda il sistema di raccolta ‘porta a porta’ a partire dall’1 luglio gli amministratori di condominio potranno richiedere dei bidoni per i rifiuti differenziati che si andranno ad aggiungere a quelli consegnati alle singole utenze familiari. Sempre per i residenti che ricadono nella zona del ‘porta a porta’ è prevista la possibilità di conferire più plastica rispetto a quella contenuta nei bidoncini grigi attraverso il posizionamento, accanto allo stesso, di uno o più sacchi trasparenti dove potranno essere conferiti i rifiuti in plastica.

Sul sito del Comune una pagina dedicata alle domande più frequenti sul nuovo sistema dei rifiuti: dai dubbi sul calendario per i giorni di conferimento con il sistema del ‘porta a porta’ alle attività dedicate agli esercizi commerciali, passando per il sistema di raccolta di pannolini e pannoloni. La pagina è in costante aggiornamento e a disposizione della cittadinanza.