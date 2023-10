Il laboratorio che nacque da una chiesetta

Barberini Mengoli

Nel 1417 sorse, da una piccola cappella preesistente in via degli Angeli (nei pressi di Porta Castiglione), una chiesetta chiamata S. Maria del Presepio o S. Maria dei Tre Magi con annesso un oratorio eretto nel 1429 grazie al Vescovo Nicolò Albergati. Qualche anno dopo si formò la Compagnia degli Angeli. La tradizione racconta che i fanciulli della chiesa venissero vestiti da angioletti nelle ricorrenze di festa. La Compagnia nel 1798 venne soppressa a causa delle disposizioni napoleoniche e la giurisdizione passò alla vicina chiesa dei Santi Giuseppe ed Ignazio. La chiesa degli Angeli fu restaurata già dalla metà dell’’800 ad opera di Collamarini e di Rubbiani sotto la Commissione dei conti Francesco Cavazza e Pio Ranuzzi de’ Bianchi. Alcune Congregazioni utilizzavano la chiesetta per le loro funzioni religiose, e invece molti scultori occuparono l’oratorio per farvi i loro studi d’arte. Si pensa che il primo ospite dello studio fosse lo scultore Enrico Barbèri a metà Ottocento, che lavorò alla Tomba Cavazza per la Certosa e riuscì a dare a questo spazio una forma originale costruendovi anche un soppalco. A lui successe Tullo Golfarelli e dopo di lui, nel 1920, Arturo Orsoni, il quale dopo varie trattative con la Congregazione dei Magi, riguardo ad uno scambio di spazi dei locali, definì il suo studio. Questo luogo, a dir poco magico, dove le pareti odorano di arte, secondo la ricostruzione storica fatta dalla storica dell’arte Francesca Sinigaglia venne occupato dallo scultore Carlo Pini che lasciò lo studio al suo allievo Sergio Cremonini sino alla sua morte avvenuta nel 1979. La chiesa in quel periodo era adibita a deposito di elenchi telefonici. Una svolta d’uso si profilò in quel periodo, infatti il luogo passò ad importanti restauratrici: Marisa Caprara e Maricetta Parlatore. Dal 2005 è il Laboratorio degli Angeli di Camilla Roversi Monaco.