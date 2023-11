Il laboratorio degli alberi di Natale

Il bosco degli alberi di Natale alla biblioteca Comunale Bjornson in via Idice all’interno del parco dei Ciliegi di Monterenzio. Appuntamento per il 2 dicembre dalle ore 9.30 alle ore 11.30. Questo laboratorio creativo a tema natalizio è rivolto a bambini e bambine di età compresa tra i 4 e gli 8 anni accompagnati da un adulto, residenti nei comuni del Distretto Savena Idice. Questo incontro ha come obiettivo la sperimentazione di materiali differenti e creazione di alberi di Natale con elementi naturali e di recupero. Grandi e piccini potranno giocare e divertirsi insieme utilizzando materiali della natura e di recupero per creare alberi di natale unici e particolari. Ci si può iscrivere tramite un apposito link presente sul sito del Comune.