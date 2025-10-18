’Il lago dei cigni’ portato nel presente: Preljocaj debutta al Nouveau

Un coreografo di fama internazionale che approda per la prima volta a Bologna. Un super classico del balletto, che unisce Pëtr Il’ič Čajkovskij, Marius Petipa e Lev Ivanov. Ci sono tutti gli ingredienti perché Il lago dei cigni di Angelin Preljocaj – stasera alle 20.30 e domani alle 16.30 al Comunale Nouveau – si presenti come uno degli spettacoli più attesi della stagione di Danza ormai agli sgoccioli. Rivisitando in chiave contemporanea il mito della donna-cigno, Preljocaj pone l’attenzione su questioni di grande attualità come la crisi climatica e ambientale e riflette sul futuro del pianeta in cui viviamo. Protagonisti dello spettacolo sono i ballerini del Ballet Preljocaj, che danzano sulla musica originale di Čajkovskij – con l’aggiunta di estratti da altre pagine del compositore – affiancata da arrangiamenti contemporanei del collettivo 79D, con i video di Boris Labbé, le luci di Éric Soyer e i costumi di Igor Chapurin.

Nel programma di sala dello spettacolo, Preljocaj racconta di aver mantenuto del balletto originale "la storia d’amore e il racconto ammaliante di una giovane donna che viene trasformata in cigno. Il cambiamento più significativo che ho apportato – dice il coreografo – riguarda il ruolo dei genitori. Nella mia versione diventano molto importanti. Danzano spesso perché influenzano le relazioni dei protagonisti. Il padre di Siegfried è un tiranno che abusa del suo potere. La madre è piuttosto protettiva, ricorda un po’ una figura proustiana. Ho anche mantenuto il personaggio di Rothbart, rendendolo molto ambiguo. È uno stregone che usa la magia quando ne ha bisogno, ma ha anche altre funzioni sociali: rappresenta gli uomini d’affari e gli industriali le cui attività possono essere molto dannose per le nostre società".

Racconta infatti una storia di amore e sortilegio il balletto in due atti e quattro scene che venne rappresentato per la prima volta al Teatro Bol’šoj di Mosca nel 1877: durante i festeggiamenti del suo ventunesimo compleanno, al principe Siegfried viene imposto di scegliere la sua futura moglie fra sei fanciulle presentategli dai genitori. Il giovane si innamora però durante una battuta di caccia di Odette, regina che durante il giorno si trasforma un cigno a causa dell’incantesimo del perfido mago Rothbart. Il maleficio può essere spezzato solo con il matrimonio e Siegfried la sceglie come sua sposa. Ma lo stregone li ostacola dando alla propria figlia, Odile, le sembianze di Odette e ingannando così il principe che, fuggito alla ricerca di Odette, finisce insieme a lei inghiottito dalle acque dello stagno, ricongiungendosi all’amata e spezzando l’incantesimo.

Protagonisti dell’appuntamento bolognese sono Mirea Delogu come Odette / Odile, Leonardo Cremaschi come il principe Siegfried, Elliot Bussinet come Rothbart, Agathe Peluso come la madre di Siegfried e Erwan Jean-Pouvreau come il padre di Siegfried. Il Ballet Preljocaj basato a Aix-en-Provence – che si esibisce in circa 120 date all’anno in tournée in Francia e all’estero – celebra nel 2025 il suo primo quarantennio. Fondata dall’artista francese di origine albanese, con questa compagnia Preljocaj ha realizzato 61 lavori coreografici, dagli assoli a formazioni più ampie.

re. cro.