Il lato oscuro del fast fashion . Lo sfruttamento nella moda

Chi di noi, passando davanti al cassonetto dove portiamo gli abiti che non usiamo più, si è mai chiesto che fine faranno? E quanti sono gli abiti di cui ci siamo sbarazzati perchè con le nuove catene di Fast Fashion è così facile acquistare senza spendere più di 5 o 10 euro a capo? A questa domanda abbiamo cercato di dare una risposta all’interno del progetto di educazione civica SOS teniamo la città: l’impronta green che l’istituto Quirico Filopanti sta attuando in modo interdisciplinare. Dalla raccolta differenziata dei rifiuti alla cura dei parchi, dalla semina di fiori impollinatori allo studio del nostro territorio, certamente l’approfondimento sul tema dell’impatto dei rifiuti tessili sul pianeta e sulla vita delle persone ci ha colto di sorpresa. 92 milioni di tonnellate di rifiuti tessili all’anno, l’equivalente di un camion di spazzatura pieno di vestiti al secondo che vengono scaricati in Paesi lontani, nel deserto di Atacama in Cile dove formano colline visibili persino dal satellite o nei mercati del Ghana dove i bambini si aggirano per raccogliere gli scarti per pochi centesimi. Abbiamo anche scoperto che la maggior parte di questi abiti sono realizzati con materiali sintetici ottenuti dal petrolio, i quali, oltre a non essere sani, non sono biodegradabili. Abbiamo studiato la tragedia del Rana Plaza del 2013 nel Bangladesh, dove crollò un edificio di otto piani che ospitava le fabbriche tessili di 29 marchi europei e nordamericani e persero la vita 1.100 lavoratori tessili sottopagati e senza diritti e abbiamo capito che se una maglietta costa poco, è anche perchè ci sono persone che vengono sfruttate. Allora abbiamo capito l’importanza dell’economia circolare, del riciclo e del riutilizzo. Ma quanti di noi conoscono il Fast Fashion? Da un’indagine da noi condotta su un campione di studenti di età compresa tra gli 11 e i 13 anni, abbiamo appreso che il 55% conosce il Fast Fashion ma ben l’88% ha acquistato abiti in quel tipo di negozio. Il 50% è consapevole che il basso costo dipende da manodopera sottopagata e il 34% lo attribuisce ai materiali scadenti utilizzati. Solo il 24% è a conoscenza del fatto che gli abiti del Fast Fashion vengono buttati dopo 7-8 volte che sono stati indossati e il 17% non sa che fine fanno. Attraverso questa indagine abbiamo voluto sensibilizzare gli studenti e soprattutto fare capire che la prossima volta che veniamo attirati da una maglietta nuova, dobbiamo riflettere sul costo che questo comporta per il nostro pianeta.

