Il lavatesta da collezione

C’è tutta una geografia composita dell’arte, per tutto questo fine settimana di Arte Fiera e Art City, in giro per la città. E non sono solo i musei e le gallerie a esporre, ma anche negozi e attività si sono ingegnati con installazioni e si sono fatti venire idee che coniugano l’arte, o il design, alla funzionalità. È quello che è successo da Pusher Barber Shop di piazza Roosvelt4L – spacciatore di stile in questo caso – dove si va sì per capelli e barbe di tendenza, ma non solo. Il titolare, il vulcanico Davide De Martino, infatti, illustra una novità di questi giorni: nel negozio ora si trova un lavatesta unico nel suo genere. "È il primo artigianale al mondo di questo tipo – spiega De Martino –. L’idea mi è venuta perché avevo questa vasca da bagno dei primi del Novecento, che però non utilizzavo. Così ho pensato di restaurarla e di aggiungere due sedili ricavati da una Fiat Cinquecento. Ho fatto tanta ricerca in Internet, chiamato una serie di artigiani e dopo un anno di lavoro abbiamo completato l’opera". Che, dunque, si potrà vedere entrando all’interno del negozio. Oppure, provandola. Infatti la ’creatura’ di De Martino funziona a tutti gli effetti come lavatesta. "I clienti si possono accomodare sui sedili come si farebbe normalmente per il lavaggio" considera il titolare. Altrimenti, si potrà fare un passaggio in piazza Roosvelt durante una passeggiata in centro durante questo lungo festival dell’arte che, fino a domenica, invade la città.