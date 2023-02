Il lavoro c’è, manca però chi può farlo

Ci sono offerte ovunque, dalle aziende di servizi, all’agricoltura, al turismo ma mancano i lavoratori. È il mistero di questi anni difficili. Siamo usciti dall’incubo del Covid, l’economia soffre ancora, il costo della vita tra energia e carburante tocca sempre nuovi record e in interi settori si fatica a trovare forza lavoro. Il lettore ha qualche perplessità su questo fronte, eppure basta fare un giro d’orizzonte per constatare che le cose stanno effettivamente così. Confagricoltura Emilia Romagna lancia infatti l’ennesimo allarme perché in agricoltura non si trova personale nonostante le aziende offrano condizioni contrattuali assolutamente in linea con il contratto di lavoro. Mancano perfino gli operai qualificati stranieri. L’associazione ha organizzato a Bologna (al Centegross di Bentivoglio) per il 24 febbraio un convegno e ad oggi sottolinea che l’allarme parte dai vigneti e dai frutteti per i quali manca almeno il 20% degli operatori. E lo stesso problema si evidenza, come l’anno scorso, in vista della raccolta della frutta in estate. Come avviene ora anche nelle aree sciistiche dell’Appennino, sia sul versante bolognese al Corno alle scale, sia su quello modenese al Monte Cimone. Ci sono alberghi che non riescono a trovare personale, idem per gli impianti. Possibile che tutti questi settori offrano condizioni così svantaggiose? No, non è possibile, eppure questo è lo strano e incomprensibile stato dell’arte.

