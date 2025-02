Il lavoro come forma di inclusione. Tavola rotonda con 60 aziende

Il lavoro è un formidabile strumento di riabilitazione sociale e professionale, capace di restituire fiducia, dignità e autostima a individui che soffrono o hanno sofferto storie di disagio psichico. Bisogna ‘smantellare’ l’idea che assumere invalidi danneggi la propria azienda, combattere questo stigma e sensibilizzare così le persone su questo tema, sempre più rilevante per l’intera società". Con queste parole, Antonella Dolcetta Golinelli (in foto), presidente dell’associazione Progetto Itaca Bologna, racconta il macro-obiettivo dell’incontro in programma giovedì alle 16 nell’Auditorium Biagi di Confindustria, pensato per "riunire le aziende e diffondere il valore e l’importanza dell’inserimento lavorativo dei più deboli".

L’incontro è promosso da Progetto Itaca Bologna con ‘Insieme per il lavoro’ e Confindustria Emilia Area Centro, in collaborazione con Comune, Città Metropolitana, Regione, Curia, Fondazione Marco Biagi e Ipsilon. "Saranno presenti oltre sessanta aziende – continua la presidente – per dare il via, insieme agli ospiti presenti, a un dialogo a più voci. E non mancheranno testimonianze e racconti da parte di imprese che hanno già sperimentato, all’interno del proprio contesto, l’inclusione lavorativa come vero e proprio motore di sviluppo, così da diffondere la propria esperienza anche ad altre realtà. Come Lavazza, Alstom Ferroviaria, Alfasigma".

Tra le diverse metodologie esistenti si fa spazio anche ‘Job Station’ di Progetto Itaca: un centro di smart-working assistito per l’inclusione lavorativa di persone che vivono una disabilità psichica, cioè i ‘job stationer’. Si tratta di uno spazio, questo, in cui poter avviare il loro nuovo percorso professionale, affiancati da tutor esperti e specializzati nella gestione, con il compito di dialogare con l’azienda e garantire la serenità del lavoratore.

Al contempo, "viene individuata una persona di riferimento lato azienda, cioè il supervisor, che si confronta periodicamente con il tutor". "Parleremo di esempi virtuosi come questo, ma il confronto si aprirà anche a differenti metodologie esistenti che perseguono lo stesso obiettivo – conclude. Percorsi di questo tipo consentono di portare un valore aggiunto all’intera azienda: è già accaduto che un ex job stationer diventi poi un supervisor, che restituisce al neoassunto non solo le competenze, ma anche i valori che gli sono stati trasmessi".