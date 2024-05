Il lavoro di Aned tra ricerca e divulgazione. Tosi, vicepresidente: "Mio padre era militare"

L’Aned rappresenta gli ex deportati e le loro famiglie, insieme a tutti coloro che si riconoscono negli ideali promossi. Lavora nell’ambito della ricerca, della conservazione delle fonti, nell’organizzazione di eventi educativi e di viaggi della memoria. I suoi volontari nelle sedi presenti in molte regioni si rivolgono soprattutto alle scuole e ai giovani per sensibilizzare anche su temi di attualità. Eligio Roveri ci ha spiegato il perché dell’adesione. "Era naturale che un’associazione con tali finalità dovesse far parte della mia vita – spiega –. Inoltre ho sentito il dovere di dare il mio contributo per cercare di mantenere vivo il ricordo di ciò che è successo".

Anche per Fabrizio l’adesione è arrivata con l’esperienza familiare, tramite il padre Carlo Tosi, che fu tra gli Imi, Internati militari italiani: soldati che dopo l’8 settembre 1943 si rifiutarono di continuare a combattere per i nazifascisti. La sede di Bologna ha potuto contare per molti anni su Armando Gasiani, deportato giovanissimo insieme al fratello, che non è ritornato.