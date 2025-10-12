Il lavoro di trovare lavoro: "Tessuto aziendale forte"

Ha una nuova ‘casa’ a Castel San Pietro il gruppo Ali spa, realtà che opera da anni nel mondo del recruitment. L’inaugurazione della filiale di via Palestro è avvenuta nel pomeriggio di giovedì, alla presenza dell’amministratore delegato del Gruppo Ali spa Andrea Malacrida. Quella di Castel San Pietro è la decima filiale aperta dal gruppo in Emilia Romagna, e la scelta di approdare in riva al Sillaro l’ha spiegata Beatrice Maurizzi, 34 anni, che sarà responsabile dell’agenzia castellana e che opererà al civico 14 con la collega Giulia De Rosa.

"Abbiamo ritenuto strategica la scelta di Castel San Pietro per diverse ragioni. Il nostro è un lavoro fortemente improntato sulle relazioni, e in una realtà come questa, quella di una città con ventimila abitanti, a misura d’uomo, l’aspetto relazionale assume un’importanza ancora maggiore. Questa, poi, è una realtà con un tessuto aziendale molto interessante, e che ha un legame naturale, e canali costantemente aperti, con territori come quelli dell’imolese e l’area di Ozzano dell’Emilia". Una finestra aperta insomma sulla zona a est di Bologna, zona "strategicamente molto importante che con le nostre filiali di Bologna non saremmo stati in grado di coprire con la stessa efficacia e penetrazione che potremo avere ora con l’apertura a Castel San Pietro". La filiale di via Palestro ha aperto i battenti a giugno, e in questi primi tre mesi "abbiamo potuto riscontrare un forte apprezzamento da parte del mondo aziendale di Castel San Pietro e del territorio".

c. b.