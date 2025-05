Il lavoro è in mostra. Dal Covid a Suviana. Ottant’anni di lotte, diritti e sicurezza

La storia del lavoro in Italia degli ultimi 80 anni, in tutte le sue sfaccettature e complessità. E il tutto con gli occhi di tre generazioni di fotografi, passando attraverso le lotte e il periodo del Covid, ma anche i mega-concorsi pubblici e gli incidenti mortali, dalle fabbriche degli anni ‘50 ai nuovi lavori dei Duemila. Inizia oggi al padiglione Temporanea del Dumbo, in concomitanza con la giornata dei lavoratori e delle lavoratrici, la mostra fotografica Al lavoro: tutto cambia, cambia tutto (fino al 18 maggio). Una raccolta che tra foto, reportage, videointerviste e documenti, immerge i visitatori all’interno di 50anni di lavoro italiano, ricchi di lotte, ma anche di tante contraddizioni. Si parte dall’evoluzione del pubblico impiego, fino a una sezione con materiale fin troppo recente sul lavoro minorile, dall’Italia degli anni Settanta, fino alla documentazione su scala globale di Fernando Moleres con Niños trabajadores (bamibini lavoratori).

Ampio spazio, inoltre, è dedicato al tema della sicurezza sul lavoro, che attraverso la rappresentazione di incidenti e stragi – dall’eplosione alla Toyota alla tragedia di Suviana, con l’esplosione della centrale idroelettrica dell’Enel che ha portato a 7 morti e 5 feriti –, racconta un problema sempre più urgente e "numeri che non riusciamo a far scendere" come ha dichiarato Michele Bulgarelli, segretario generale della Cgil di Bologna. Poi, il fotoracconto Senza mio figlio e ancora ampi spazi al precariato, allo sfruttamento, alle piattaforme digitali. All’interno della mostra anche la sanità pubblica, che attraverso immagini e videointerviste rivela una prospettiva buia della sanità e soprattutto delle persone che ci lavorano attraverso le loro esperienze con la galleria "medici tra fordismo e liberismo" e i "infermieri perché se ne vanno?".

Il compito della mostra però, non é solo quello di svelare lati oscuri, ma anche di immaginare nuove declinazioni di lavoro e nuovi diritti, ricordando lotte passate e soprattutto lotte ancora vive. Così, oltre alle grandi marce degli anni Ottanta, si omaggiano anche i picchetti odierni, partendo dai volti sicuri e fieri delle lavoratrici della Perla, ormai un presidio bolognese, alle convergenze dell Collettivo di fabbrica Gkn, Gls e ancora, i lavoratori e le lavoratrici di SaGa Coffee. Tutte e tutti rappresentati in scatti che ritraggono momenti di cooperazione. "Sono molto contento che in questa mostra siano raccontate le vertenze che hanno attraversato la nostra città e la nostra montagna, attraverso i veri protagoniste e protagoniste: lavoratori e lavoratrici" ha espresso in merito Bulgarelli. "Che sia un primo maggio di rivendicazione e non solo di festa – ha ricordato il sindaco Matteo Lepore, che parlerà oggi anche sul palco del Primo Maggio –. Bisogna che la politica si occupi del lavoro come priorità" ha poi concluso invitando la cittadinanza a votare al referendum che si terrà a giugno. "Il lavoro in Italia è in una condizione paradossale– ha aggiunto Rita Ghedini, presidente di Legacoop Bologna–. Abbiamo il massimo tasso di occupazione degli ultimi anni ma stipendi troppo bassi, con livelli di reddito non adeguati a garantire un’esistenza libera e dignitosa per tutte e tutti. La mostra è quindi “importante per richiamare l’attenzione sul valore del lavoro".