Il legame sottile tra baby gang e Internet

Viviamo in un’era digitale in cui la connettività è onnipresente, ma purtroppo insieme alle opportunità che offre, emergono anche minacce sociali: bullismo, cyberbullismo e le risse ne sono un effetto. Come sappiamo, il bullismo è una manifestazione aggressiva che oltre a essere verbale, la maggior parte delle volte è soprattutto fisica e ha come fine quello di danneggiare psicologicamente o fisicamente un individuo debole. Il bullismo sempre più spesso diventa cyberbullismo. Oggi sono sempre di più i ragazzini che utilizzano internet per prendere in giro compagni, rovinare la loro reputazione e persino organizzare delle vere e proprie spedizioni nei confronti dei coetanei. Il cyberbullismo si caratterizza da un’azione aggressiva (in questo caso verbale), ma che avviene mediante strumenti tecnologici. La diffusione di contenuti dannosi e minacce online crea conseguenze devastanti su giovani e adolescenti e minaccia il benessere mentale delle persone coinvolte portandoli a commettere azioni pericolose per sé stessi, come pensare al suicidio o incorrere in forme di autolesionismo.

Tutta questa aggressività causa insicurezze, facendo sì che i ragazzi colpiti si chiudano in sé stessi, mentre la cosa migliore sarebbe parlare con degli adulti, per affrontare la situazione. L’aspetto più allarmante è la condivisione, l’apprezzamento e l’istigazione all’odio che si crea in rete: in pochissimo tempo, infatti, i filmati e le minacce raggiungono migliaia di visualizzazioni e like. Nessuno interviene, anzi, la maggior parte di chi guarda questi video è come se stesse guardando un film: ride, si diverte, si esalta, commenta con insulti e condivide, alimentando il fenomeno. Si scatena proprio un virus dei like.

Il crescere di questi fenomeni ha portato anche all’aumento di baby gang, molto conosciute tra i ragazzi adolescenti. Non si formano per compiere crimini in gruppo e non sempre rispecchiano situazioni di disagio economico: questi ragazzi sono coinvolti in risse, bullismo, vandalismo e il tratto in comune è la violenza. Infatti, spesso leggiamo sui giornali di scontri tra bande di ragazzini per futili motivi. Ma cos’hanno in comune le risse tra giovani e il cyberbullismo? Perché stanno diventando tanto frequenti? Tutto inizia dai social, dove questi appuntamenti si possono creare velocemente e facilmente con veri e propri eventi a cui partecipano anche centinaia di ragazzi, i quali spesso non si sono mai visti di persona e non si rendono conto di commettere dei reati, anche gravi. Bullismo, cyberbullismo e risse sono fenomeni da affrontare con gli strumenti adeguati, soprattutto in rete, promuovendo il più possibile percorsi di sensibilizzazione nelle scuole, affinché i giovani prendano coscienza della gravità dei loro comportamenti.

DikengNdounbè E., Malpensi F., Marani F., Labianca S. P., Ica A. J. R., Paracchini E., Marino M., Canzonieri

L., Di Iorio A., Bortolotti N., Carbonaro A.